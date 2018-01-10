10.01.2018, Севастополь, Виктор Орлов

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Иностранный сухогруз врезался в российский боевой корабль

В Эгейском море произошло столкновение сухогруза, идущего под флагом Сьерра-Леоне с большим десантным кораблем Черноморского флота «Ямал», сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

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Инцидент произошел 30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос), однако официально о происшествии сообщили только сегодня.

«Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

Инцидент возник по вине сухогруза «Орка-2», который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение.

Российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного», — говорится в сообщении.