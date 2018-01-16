16.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 777 просмотров

Интеграция Донбасса в экономику РФ продолжится

В ближайшей перспективе никаких прорывов, связанных с минским переговорным процессом, не будет, поскольку позиции России и США в этом вопросе очень отличаются, пишет киевская интернет-газета «Страна».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Запад подталкивает Москву к капитуляции по «донецкому» вопросу – то есть полностью покинуть регион, передать контроль над границей, после чего, с большой долей вероятности, будет проведена зачистка «республик» (или, по крайней мере, сделана такая попытка). Россия на это идти не хочет. Позиция Кремля сейчас состоит в том, что он готов поспособствовать реинтеграции «ДНР» и «ЛНР» в состав Украины, но только на условиях предоставления им в Конституции особого статуса, который включал бы в себя и собственную «народную милицию» (читай нынешнюю «армию» сепаратистов), и суды, и прокуратуру», — отмечается в публикации.

Издание обращает внимание, что украинские власти не готовы выполнять политическую часть Минских соглашений и прогнозирует, что в таких условиях вопрос по Донбассу закономерно подвиснет до выборов на Украине, хотя это и не исключает некоторых «примирительных» подвижек вроде продолжения обмена пленными.

«На неподконтрольном Донбассе продолжится процесс его медленной интеграции в Россию, — полагает «Страна». — Отобранные у украинских собственников предприятия постепенно будут включаться в производственные и торговые цепочки в российской экономике. Кроме того, на осень 2018 года в «республиках» намечены «выборы глав». Ходят невнятные слухи, что под них могут провести объединение «ДНР» и «ЛНР», чтобы оптимизировать вопрос их управления».