08.01.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Инженер из Донецка хотел разбомбить Порошенко

В прошлом году 48-летний донецкий инженер Олег Мирошниченко был осужден украинским судом в Мариуполе к 8 годам тюремного заключения за «пособничество терроризму». По версии следствия, мужчина передавал полумифическому «боевику» ГРУ ДНР «Хасану» детализированные данные о местах дислокации, маршруты передвижения и огневые позиции военнослужащих и военной техники ВСУ. Более того, подсудимому вменялось то, что он даже просил своего куратора разбомбить украинского президента.

В обвинительном акте так и сказано: «Сообщил «Хасану» день, место и время приезда президента Украины Петра Порошенко в Краматорск и Мариуполь, причем выражал желание о нанесении по местам пребывания последнего ракетно-артиллерийских ударов».

Прокурор настоятельно просил дать Олегу Мирошниченко 15 лет, но самый гуманный суд в мире учел различные смягчающие обстоятельства, в том числе плохое состояние здоровья – ишемическую болезнь сердца, гипертонию и диабет, приобретенный в украинской тюрьме. В итоге, мужчина просидел почти 2,5 года, и сидел бы и дальше, если бы ему не посчастливилось попасть в списки на обмен.

Сегодня он проходит реабилитацию в Донецке. Олег Мирошниченко согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора».

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«ПолитНавигатор»: Скажите, Олег, вы действительно передавали данные о перемещениях ВСУ?

Олег Мирошниченко: Да, в тот период я часто ездил в командировки по работе. Постоянно бывал в Мариуполе, Курахово, Селидово и т. д. Решил, что должен быть полезен Новороссии и начал передавать определенным структурам в ДНР свои наблюдения за войсками противника. Потом по этим данным работала наша артиллерия.

«ПолитНавигатор»: Что, и президента Порошенко хотели бомбить?

Олег Мирошниченко: Бомбить Порошенко мало. У меня есть лучше план, как обустроить Украину. Надо вначале физически уничтожить все украинское правительство. Потом уничтожить всех тех, кто придет к ним на похороны. А потом и тех, кто придет к ним на похороны. Тогда на Украине можно будет начать строить нормальное государство.

«ПолитНавигатор»: Жестко.

Олег Мирошниченко: А иначе нельзя. В 2014 году нас пытались заставить вывезти наше предприятие на Украину. Речь идет о производстве достаточно рентабельного оборудования, востребованного в угольной промышленности и на Донбассе, и в России. Разумеется, я выступил против, и тогда Киев сделал все, чтобы навредить нашему производству.

Позже прокурор, в прошлом работавший в Донецке, пытался пугать меня: «Вот твой сын подрастет, захочет выехать на Украину, а ему не разрешат, потому что твой папа террорист!». А я в ответ только засмеялся – «Нечего ему там делать! И вообще, товарищ прокурор, по вашим словам можно понять, что о Донецке вы уже даже не мечтаете?».

«ПолитНавигатор»: Наверное, обиделся прокурор. Били потом?

Олег Мирошниченко: меня арестовали в ноябре 2015 года в Новотроицком. Вооруженные люди в масках окружили машину, выволокли меня, долго избивали. Машину отжали. Жалко машину, только после капремонта. Теперь на ней СБУ катается без номеров.

Особенно во время допросов свирепствовал контрразведчик Александр Хараберюш. Смелый был – без маски меня избивал. Потом его взорвали в Мариуполе 31 марта 2017.

Было дело — сменили гнев на милость. До этого связи не давали, а то дали телефон, сказали позвонить жене, попросить, чтобы привезла мне документы. Я набрал ее номер и сначала говорил, что приказывали, а потом начал кричать, чтобы ни в коем случае никуда не ехала. Вероятно, хотели и ее арестовать.

«ПолитНавигатор»: Как на вас вышли, есть версии?

Олег Мирошниченко: У них были записи моих телефонных разговоров. Достаточно долго слушали, просто не знали кто. Потом как-то выяснили.

«ПолитНавигатор»: То есть, отпираться смысла не было?

Олег Мирошниченко: Еще как был. Суд так ничего и не смог доказать. В нормальной стране можно было бы развалить дело запросто.

«ПолитНавигатор»: Когда узнали, что идете на обмен?

Олег Мирошниченко: В двадцатых числах декабря. Эмоций никаких не испытал, потому что было уже слишком много разговоров об обмене. Для себя решил: поменяют – хорошо; а нет – поеду в лагерь и буду судиться дальше.

«ПолитНавигатор»: Теперь эмоций больше?

Олег Мирошниченко: Безусловно. Семья, дом, все рядом – не терпится поскорее уже вернуться к нормальной жизни, чего и вам желаю.

«ПолитНавигатор»: Спасибо!