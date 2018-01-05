05.01.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Иран-майдан – всё дело в яйцах

Вот уже неделю в Иране не утихают уличные беспорядки, вспыхнувшие накануне Нового года. От маршей протеста митингующие перешли к столкновениям с полицией и нападениям на армейские казармы.

Реакция в мире на эти события полярная. В западных СМИ нагнетается стандартная тема «стремление иранцев к демократии и западным ценностям», им в противовес гуторят не менее стандартное «проиграв в Сирии, западный империализм продолжает поджигать «дугу нестабильности» от Египта до Афганистана». Не менее популярны параллели нынешних иранских протестов с событиями на киевском «Евромайдане» четырёхлетней давности, и даже ширятся совсем уже шизанутые сообщения о «1200 охваченных бунтами иранских городах».

Сразу же хочется похоронить надежды украинских и российских майдаунов, тешащих себя надеждами, что в Иране способен пройти украинский сценарий. Не пройдёт. А все вопли «300 тыщ иранцев вышли на улицы вешать аятоллистских чекистов, а что сделал ты для России?» – не более чем мантры для самоуспокоения, что где-то ещё в мире тухлое дело майданутых востребовано.

И всё-таки, чем дальше, тем больше создаётся впечатление, что «иранская турбулентность» 2018 года – событие давно назревшее и во многом самостоятельное, тогда как действия закулисы носят опосредованный характер.

Почему? Достаточно вспомнить, что из себя представляет иранский режим, сложившийся за 40 лет с момента свержения шаха Пехлеви и его семейки. Это теократический авторитарный режим, качественно зачищенный от внешнего влияния. За последние 20 лет в Иране произошли некоторые послабления в части гражданских свобод, но основы государственности, заложенные лидерами Исламской революции 1978 – 1979 годов, остаются по-прежнему сильны. Этому способствует враждебное суннитское окружение (саудиты в первую очередь), а также стремление Запада и его союзников на Ближнем Востоке обрушивать стабильные светские режимы вокруг Ирана, создавая зоны долговременных военных конфликтов и нестабильности.

Внутреннюю безопасность Ирана обеспечивают тщательно отобранные и лояльные руководству страны силы, такие как басидж – шиитская милиция (хорошо вооружённые и экипированные отряды местных функционеров и шиитских активистов) и КСИР – Корпус стражей исламской революции. Обе эти структуры никоим образом не напоминают рыхлые и расколотые украинские МВД и СБУ времён Януковича.

Тем более немыслимо, чтобы какие-то западные структуры умудрились накачать миллиарды долларов для подъёма внутреннего протестного движения в стране с давно разорванными дипотношениями с большинством западных государств.

Как известно, «цветным революциям» предшествуют «революции твиттерные». Чтобы не повторять чужих ошибок и надёжно лишить протестующих координации, иранские власти заблокировали сервис Telegram и ему подобные, тем более, что Твиттер и прочие пестрят чириканьем о повальном бегстве иранских властных функционеров отовсюду и прочими фейками.

Собственно, высказывания как иранских, так и западных политиков, свидетельствует о том, что протестное движение внутреннее и связано оно с социально-экономической ситуацией в стране.

Январские протесты 2018 года в СМИ уже названы «яичной революцией» (The Washington Post), поскольку они были вызваны 40% повышением розничных цен на яйца и другие основные продукты потребления.

На самом деле, рост цен – всего лишь видимая часть айсберга. Начальным толчком к росту общественного недовольства был вызван утечкой в СМИ проекта нового бюджета президента Роухани, согласно которому в Иране были запланированы не только повышение цен и налогов, но и сокращение дотаций беднейшим слоям населения (при том, что минимальная зарплата в Иране составляет примерно $260) и высокий уровень безработицы среди провинциальной молодёжи.

В общем, одно наложилось на другое: цена на яйца и недовольство президентом Роухани, на которого возлагались большие надежды.

Другое дело, что бедность населения Ирана во многом вызвана международными санкциями, падением цен на нефть, а также помощью союзным силам в Сирии и Йемене в борьбе против исламистов и террористов.

Тем не менее, в своих речах иранское руководство всего лишь обвиняет Трампа и коллективный Запад в поддержке протестующих. Обвиняет не в запроданстве, не в заброске мешков печенек, а в моральной поддержке.

Единственная страна, которую иранское руководство прямо обвинило в диверсиях и накачке протестующих, стала Саудовская Аравия и лично её нынешний глава принц Салман.

Президент Трамп в свою очередь красиво пообещал «наблюдать за развитием событий, чтобы своевременно помочь нарождающимся силам иранской демократии», но в то же время воспользовался ситуацией, введя санкции против нескольких иранских компаний, имеющих отношение к авиационно-ракетной теме и поставив вопрос о новых международных санкциях против Ирана.

Выступление фриковатого британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что «народ имеет право на мирные протесты» назвать иначе как проявлением олигофрении не получается. На фоне сожжённого полицейского участка и нападений протестующих на полицию и армейские казармы, парень явно проспал репортажи с места событий. Сразу видно, что патлатый политик и его окружение были настолько не в курсе творящегося, что даже соответствующей речи не заготовили заранее, отчего Борису пришлось импровизировать и выставляют всю дурь наружу.

Вылезший в Твиттер одиозный «эксперт по цветным революциям» Майкл Макфол и вовсе выложил якобы протестное фото «Иран нынешней зимой», оказавшийся на деле снимком эпизода массовой манифестации 2011 года в Бахрейне. Заметим, что в случае с иранскими событиями Макфол противоречит собственной «методичке», в которой чётко и ясно сказано, что «майданы» возможны в тех странах, где есть раскол в силовых органах.

Четыре года назад на Украине этот раскол был, и им не замедлили воспользоваться майдауны и их внешние кураторы. Но где Макфол увидел трещину у иранских силовиков? Вроде, американские дипломаты не замечены в выдаче дипломов иранским выпускникам из академии службы безопасности или что у них там…

Сдаётся мне, что дяденька Макфол нонеча «не торт» и просто поддакивает песням американского истеблишмента, видящего Иран снова под шахом и проамериканским, вместе с нефтью и всем Ормузским проливом в придачу.

В общем, набросы на вентилятор продолжаются, но так же быстро и разоблачаются.

Куда более осторожнее в высказываниях оказались европейские политики, задвигавшие речи в духе «главное, чтобы не было насилия».

Как-то всё это не тянет на слаженную работу закулисы, как это было с Египтом, Украиной и другими странами. Наоборот, вся эта коллективная вонь и глупость скорее льёт воду на мельницу официального иранского агитпропа. Что касается самих иранских источников, то они наглухо отрицают какое-либо внешнее управление протестами.

С другой стороны, появляются сообщения, что толпы иранцев заводят кочующие из толпы в толпу «массовики-затейники». Высказываются предположения, что это наспех подготовленные в Эр-Рияде «засланные казачки» из сторонников беглого шаха Пехлеви. Иранские СМИ утверждают, что местными спецслужбами задержан некий «европейский координатор», имя которого не называется.

Всё говорит о том, что на Западе Иран-майдан не ждали, но раз уже пошла движуха, то её надо как-нибудь использовать.

Характерно и то, что полыхнуло не в Тегеране (тогда как «оранжад» как правило расползается из столиц), а на окраинах, где сложилась тяжёлая социальная и экономическая обстановка.

Командующий КСИР Мохаммад Али Джапари сообщает (и не кому-нибудь, а саудовской газете Arab News), что на 3 января общее количество протестующих в стране не превысило 15 тыс. «в каждом охваченном беспорядками городе – не более полутора тысяч».

Свидетели с мест утверждают, что власти жёстко пресекают бунты, а количество протестующих не способно заметно раскачать ситуацию в стране.

Ещё одна важная деталь: иранские протесты не имеют ярко выраженных лидеров. Никаких там найемов, тягнибоков и парубиев, не говоря уже о яценюках, турчиновых и кличко. Не замечено также заводящих толпу «спалахуек» и унылых поэтесс, а также девочек с трусиками. Феномен отсутствия лидеров объясняется просто: после попытки совершить «зелёную революцию» 2009 года все её организаторы сидят по тюрьмам, а попытки адептов на свободе к кучкованию пресекаются на корню.

Мятежники даже не пытались перетянуть на свою сторону силовиков. Да это было бы и невозможно – симпатии военных и полицейских не на их стороне. Просто ради справки: протестующие требуют прекращения военной и финансовой помощи Сирии и Йемену, тогда как на войне с ИГИЛ иранские военные и КСИР потеряли более 2000 человек, включая 18 генералов. Пацифизм протестующих этим структурам непонятен и возмутителен. Повторюсь, один из важнейших пунктов «методички» Макфола не работает – в среде силовиков нет разброда и шатаний.

Что касается России, то представители МИД нашей страны предупредили США от вмешательства во внутренние дела Исламской республики Иран. Новому Пехлеви в Иране не быть, а со внутренними делами они уж как-нибудь без закулисных «помощников» разберутся.

Тем не менее, всё вышесказанное не значит, что Иран будет и дальше защищён от внешнего воздействия. Запад всегда использует такие внутренние уязвимости, как авторитаризм, коррупцию, слабую экономику, социальное, национальное, сословное и религиозное расслоение общества – всего этого «добра» в современном Иране более чем достаточно. Не забудем же и любимый механизм экономических санкций, к которым иранская экономика, напрямую зависящая от цен на нефть, весьма чувствительна.

Думается, однако, что Совет Безопасности ООН в данном случае не будет един в отношении новых санкций против Ирана. Россия и Китай определённо будут против. Стало быть, одной бедой для Ирана меньше, а в остальном – самим не плошать.