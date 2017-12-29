29.12.2017, Киев, Валентин Филиппов

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Ирина Геращенко совершила преступление

Вычеркнув из списка на обмен граждан Российской Федерации, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко совершила преступление. Украинская уполномоченная по правам человека Лутковская является соучастницей преступления. Кроме того, Лутковская публично соврала, что заложники сами отказались от обмена, а заложникам заявила, что их менять не будут из политических соображений.

На сегодня граждане России, вычеркнутые из списков на обмен, лишены свободы незаконно. А президент Украины Петр Порошенко преподносит этот факт, как свою личную заслугу.

О том, что правда о преступных действиях Украины должна быть донесена до всех международных структур, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову говорила работающая в Киеве правозащитник Елена Бережная.

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Валентин Филиппов: Елена, здравствуйте

Елена Бережная: Добрый день.

Валентин Филиппов: Чем объясняется отказ Украины выдать на обмен граждан России? Это пакость, или это какая-то задумка, чтобы что-то ещё выторговать?

Елена Бережная: Если говорить обычным языком бытового общения – это шулерство. Это, знаете, так напёрсточники поступают как поступила украинская сторона.

То, что они пошли на провокацию, на такой обман, — для меня ничего удивительного нет, потому что ожидать полного выполнения своих договорённостей от украинской стороны может только какой-то неадекватный оптимист, скажем таким образом…

Когда было сказано Геращенко и Лутковской, что часть людей отказались по этому списку, необходимо было потребовать, чтобы их привезли на пункт обмена, и они лично подтвердили, что они отказываются.

Тем более по некоторым нашумевшим фамилиям, таким как Евгений Мефёдов, поднималось неоднократно, было известно, что он давно согласен на обмен, что в отношении него и 19-ти других граждан уже был вынесен оправдательный приговор Ильичевским районным судом Одесской области. Что ему вручили подозрение по совершенно другому надуманному обвинению, которое просто, скажем так, высосано из пальца. И ставить под сомнение, что он передумал, и списки были согласованы на утро ещё.…

Поэтому имели все основания приостановить обмен, тем более первая провокация была с украинской стороны, когда они пустили гражданских в «серую зону» специально для того, чтобы этот обмен не состоялся.

Уже они могли заподозрить, что идет провокация. Нужно было его приостановить, там присутствовали представители международного Красного креста.

И когда я разговаривала с ребятами, которые находились на турбазе Зеленая Поляна в городе Святогорске, где их держали, так называемый фильтрационный пункт, они рассказывали, что ещё утром представители Международного Красного креста, представители Женевы, там был один канадец, там был испанец … они у них брали заявления, что они согласны на обмен, где они это подтверждали, беседовали с ними, и этот обмен ещё утром должен был состояться, и всё было согласовано.

То, что это была провокация со стороны Украины, задуманная, подтвердил и сам президент потом, что они провернули такую афёру, он, не стесняясь об этом рассказал, это подтвердила и Геращенко, но меня ещё очень удивила и позиция Валерии Владимировны Лутковской.

Пытаются её сотрудники сейчас обелить и говорить, что она не знала, и к спискам не имела никакого отношения, но мы видели даже на экранах, мы видели её интервью, где она по спискам проверяла фамилии, имена и отчества, участвовала в передаче и сама лично она заявила, что люди отказались.

Более того, почему я возмущена и позицией, и действиями Лутковской? И Сливко Максим, которого вечером повезли в СБУ в Мариуполь, и сам Мефёдов, причем, в разные промежутки времени, отдельно друг от друга, сказали мне дословно слова, что к ним зашла Лутковская и сказала, когда отбирали всех остальных и сажали в автобус, и везли на пункт обмена, она им сказала, что «вы остаётесь, вы пойдете другим этапом, и вас не будут сегодня менять, это политическое решение».

То есть, она знала, какую афёру уже задумали, и она сыграла — несмотря на то, что она обязана отстаивать и защищать свободы граждан Украины, она пошла на поводу и, по сути дела, стала соучастницей противоправных действий, которые затеяла Геращенко, которую судить нужно и привлекать к уголовной ответственности за такие действия.

И, поэтому, с нашей стороны, наш Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, сейчас прямо готовит обращение в мониторинговую миссию ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека в Женеву, в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в центральный офис, ещё Себастьян Курц не сложил свои полномочия, он глава ОБСЕ на сегодняшний день. Направляем ему и сбросим по факсу и электронной почте сегодня на центральный офис в Австрии, мы пытались связаться, у них рождественские каникулы. Кроме того, в «Международную амнистию», в центральный офис в Лондон, — и мы хотим получить официальный ответ, в том числе, и от Контактной группы…. И они должны дать правовую оценку этим действиям.

Валентин Филиппов: Порошенко вчера обманул самого Путина? Речь идёт в первую очередь о гражданах России.

Я должен напомнить, мало кто помнит, что Мефёдова уже один раз так «меняли», когда в самолёт вместо Мефёдова посадили другого, а сказали, что Мефёдов отказался, и привезли вместо него мальчика, которому сидеть оставалось две недели. Была такая очень яркая история.

Елена Бережная: Я считаю, что, если бы была дана команда всем участникам обмена с другой стороны приостановить, они имели возможность пригласить международных наблюдателей которые там были, показать списки, потребовать привести ребят этих на пункт обмена …

Ну подождали бы, Святогорск — это недалеко от Горловки и Майорска, где производились обмены… Не пришлось бы ожидать длительный промежуток времени. И когда сами бы граждане сказали бы, что мы готовы меняться, об этом бы услышали все международные организации, которые сами бы общались с ними. И никуда бы не делась Украина, им бы пришлось отдавать.

Кстати, Женю Мефёдова увезли самого первого и сказали: «У нас есть транспорт, который идет на Одессу». Ну, это сказки бабушки Ирины. Потом повезли на Мариуполь, там рядом, Максима Сивко и других, которых начали развозить.

Вариант, что заставили (украинцев выдать пленных граждан РФ) бы все присутствующие международные наблюдатели, я считаю, что это 99%. То есть Украина могла искать какие-то другие варианты провокаций. И я до сегодняшнего дня не услышала и нигде не опубликовано пока объяснений Медведчука этой ситуации, это очень важно, да? И его команды, всех, кто занимался с этой стороны обменом.

Валентин Филиппов: Я их вчера слышал. Он сказал, что всё в порядке.

Елена Бережная: Нет, он в целом сказал. А по ситуации, как задавали вопрос Порошенко, что он в открытую нагло и цинично заявил: «Да, мы обманули, чтобы решать вопрос по украинским гражданам, которые находятся в российских тюрьмах». Он это не скрывал. Вот пусть это подтвердит тогда и Медведчук, и скажет: «Да. Я в игре был с Порошенко и, по сути дела, занимался шулерством, цинично и нагло обманув не только президента Российской Федерации, а многомиллионную страну, которая ждала своих граждан».

Валентин Филиппов: А у меня такой вот вопрос этического характера. Тот же Мефёдов. Ведь могли бы ему сказать «Женя, ты не рыпайся, мы тебя всё равно менять не будем. Не настраивайся».

Елена Бережная: Ну, во-первых, Вы же знаете, что Евгений Мефёдов просидел более трёх лет вообще незаконно, потому что его оправдали, его вообще не было на Греческой, и это было известно с самого начала, это показывала дислокация на его телефоне, он в событиях этих вообще не участвовал, он был пострадавшей стороной, попал в реанимацию в событиях 2-го мая на Куликовом поле, куда его пригласил друг, он пришел, когда уже были сожженные палатки и вынужден был забежать в Дом профсоюзов.

Поэтому, естественно, Женя и все остальные вообще никакого отношения к конфликту и к АТО не имеют, — потому что он три года назад приехал к матери в Одессу, работал, действительно, как вы говорите, имел паспорт гражданина Российской Федерации, и в этом его только вина.

И, действительно, Геращенко знает всё это до мелочей и знает об этом Лутковская, — потому, что она открывала производство и персонально по Жене, по событиям 2-го мая. Она знает обо всех тех ребятах, которые абсолютно ни в чём не виноваты.

Они ни на блок-постах не были, они никакого отношения просто к антитеррористической операции не имеют, их собрали со всех регионов Украины и их вина действительно в том, что они граждане Российской Федерации, и в данном случае выступают просто в качестве, ну я не знаю, какой-то мести …

Валентин Филиппов: Ну, заложники. Они заложники

Елена Бережная: Да. Заложники, это реальные заложники, которыми вот торгуется непорядочным способом украинская сторона. Действительно ребят жалко, за ребят мы дальше будем бороться, но меня удивляет позиция Лутковской. Мало того, что она сама им соврала, что вообще неприемлемо для уполномоченной по правам человека, соврала всем телезрителям … она сказала «Вы не будете меняться, это политическое решение», и ребята это не выдумали. А на экраны она подтвердила ложь, наглую ложь Геращенко. Это первое.

Второе. Если ты находишься там, по каждому человеку есть документ. Допустим у Жени Мефёдова изменена мера пресечения, он может спокойно перемещаться по территории Украины, его никто не имеет права держать и ограничивать. И так по каждому.

Там есть семья из Санкт-Петербурга. Которым адвоката не давали абсолютно по надуманным обвинениям. Их тоже ждали, они должны были успеть сесть на поезд, тоже ехать на свою Родину.

Если вы приняли процессуальное решение … пусть это даже в рамках обмена, как вы планировали. Поляков, допустим, гражданин Эстонии, он подписал так называемое соглашение с прокурором. Он даже признал часть вины… но у него закрыто уже «крыминальне провадження». Какое вы право имеете его держать?

Всё, он свободный человек. Не хочет он — остается в Украине, хочет — едет в Эстонию напрямую, хочет — в Россию. Хочет — в Белоруссию, куда угодно он может ехать, он абсолютно свободный человек по украинскому законодательству. И об этом прекрасно знала Лутковская …

Валентин Филиппов: Им всем сейчас просто добавят …

Елена Бережная: Нет, а сейчас они всех незаконно повезли в СИЗО. Никто из них не имеет права, пока суд не примет новое решение и не изменит меру пресечения … вот они будут думать сейчас — или новое подозрение им … А как отменять предыдущее решение? Вот у Мефёдова, у него нет уже содержания под стражей … он ничего не совершал … он даже не выходил на свободу получается.

Валентин Филиппов: А Вы знаете, по телевизору, когда его снимали, он таким злобным взглядом посмотрел в сторону украинских солдат, что эти солдаты теперь чувствуют угрозу. И если он окажется на свободе, то они будут очень сильно волноваться. Поэтому для безопасности украинских солдат, которые его конвоировали, его надо держать под стражей.

Елена Бережная: Ну, вы понимаете, идет просто беспредел, и для нашей правозащитной организации я просто не вижу другого выхода, как бить тревогу и поднимать все правозащитные организации.

Там никого не было на обмене из мониторинговой миссии по правам человека, не знаю, почему при таком большом обмене… Я пыталась дозвониться офицеру ООН, у них офис находится в Донецке. И тоже у него связи не было, выключен телефон.

Я очень хотела, чтобы кто-то проехал к ним, кто имеет право доступа. Их охраняли военные, чтобы кто-то мог зафиксировать эту информацию на международном уровне.

Чаплыга, который помощник уполномоченного Верховной Рады по правам человека, подтвердил, что он не брал трубку, потому что он, якобы, был с одного-второго-третьего эфира, хотя можно было бы и перезвонить.

Мы очень хотели, чтобы кто-то проехал в этот промежуток времени и подтвердил, что действительно ребята не отказывались, они настроены, они уже ждали …

Валентин Филиппов: У кого-то даже вещи передали. Вещи обменяли, а людей не привезли.

Елена Бережная: Обидно и очень больно за ребят, и очень тяжело, конечно, от этой ситуации.

Валентин Филиппов: Хочу вас поблагодарить. Очень мало людей на Украине вот так решительно продолжают бороться за справедливость. Это первое. И второе. Давно хотел сказать: спасибо вам за дочку. Огромное спасибо.

Елена Бережная: До свидания.

Валентин Филиппов: До свидания.