19.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Ищенко: за грузинской «Лолитой» для Порошенко стоят люди Коломойского

Политолог Ростислав Ищенко уверен, что за информацией грузинского телеканала «Рустави-1» о сотрудничестве Петра Порошенко с российской ФСБ стоят люди украинского олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютная уверенность в том, что это делали ребята Коломойского, у меня возникла, когда я увидел эту надпись: дело ОРД «Лолита». Они ребята веселые и креативные, но они в своем креативе всегда перебирают. То есть делают немного больше, чем было бы надо.

Лолита – это было лишнее. Ну назвали бы они его «кондитер». Но они хотели бы его еще раз пнуть. Я неоднократно видел, как Боря Филатов разрабатывает очередную гадость со своими подручными. Я даже представляю себе, какие у них были лица, когда они придумали эту Лолиту», — сказал Ищенко в эфире радиостанции «Вести ФМ».