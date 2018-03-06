06.03.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Политика, Скандал, Украина, Экономика

Истерическая реакция еврочиновников сорвала планы украинского правительства


Понимая, что соглашение об Ассоциации ударит по экономике Украины, правительство Азарова подготовило к Вильнюсскому саммиту меморандум, который позволял продолжить процесс евроинтеграции, но европейские политики не стали рассматривать этот вариант.

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что правительственная группа привезла на Вильнюсский саммит проект соответствующего меморандума.

«Но из-за резкой, иногда даже выходящей за границы дипломатической, реакции ЕС, а также позиции отдельных лидеров ЕС, иногда была истерическая реакция, ЕС не смог принять решение о подписании. Хотя были и сторонники подписания этого документа.
Этот документ официально был вручен представителям ЕС, членам Еврокомиссии ответственным, которые могли принять решение подписать этот документ позднее», — отметил дипломат.

По его словам, этот документ мог наладить дальнейший диалог с ЕС, поскольку Украина подчеркивала, что не отказывается, а переносит на другое время подписание соглашения об ассоциации.

«Но надо учитывать факт внутриполитической ситуации в ЕС, добавил Кожара. — В 2014 году были запланированы выборы в Европарламент. Многие европейские чиновники уже фактически вели предвыборную кампанию. С подписанием было связано много личных амбиций лидеров ЕС. Фактически, амбиции сорвали подписание в ноябре 2013 года. неготовность ЕС отработать единую позицию о возможности заключения такого документа, а также амбиции отдельных европейских политиков не позволили подписать этот документ, который мог бы быть промежуточным перед подписанием соглашения об ассоциации».

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