27.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Д.Б., ЕС, Политика, Украина

Истерика на украинском ТВ: Европейцы, свои резолюции засуньте в задницу!


Украинский пропагандист Дмитрий Гордон не смог сдержать раздражение неактивной, по его мнению, позицией европейцев в деле поддержки Киева и предложил им «засунуть в задницу» свои резолюции. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, вся международная помощь Украине ограничивается фразами о «глубокой обеспокоенности», и ни один принятый в различных организациях документ не меняет сути дел в стране.

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«Все эти заявления, которые делают сейчас европейцы, россияне и все остальные — пусть засунут себе в жопу. И свернут перед этим в трубочку. Грош им цена, этим заявлениям.

Люди на Донбассе как гибли наши, так и продолжают гибнуть, война необъявленная, которая у нас не объявлена, что я считаю преступлением, продолжается. Военная техника и живая сила россиян продолжает заходить в Донбасс как к себе домой. Ничего не происходит ровным счетом под разговоры о том, что все произойдет и под жесточайшую коррупцию, которая разъедает остатки нашей страны.

И под эту всю какофонию медленно, но уверенно разъезжаются люди. Те, которые знают, как работать, как делать свою страну счастливой. Вот и вся история — остальное все пустопорожние, дурные заявления. Грош им цена», — сокрушается Гордон.

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