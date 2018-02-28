28.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Истерика тягнибоковцев в Раде: Население бежит с Украины, российские товары захватывают рынок

Украинские производители не выдерживают конкуренцию с российскими, в итоге товары из РФ вновь занимают рынок Украины, несмотря на все санкции и ограничения.

Об этом на сегодняшнем заседании Верховной Рады заявил депутат от националистической партии «Свобода» Михаил Головко.

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«Украинская экономика является энергозатратной, на производство одного доллара ВВП наша страна тратит 1,2 доллара. Это – антирекорд со всеми нашими соседними странами, у которых в среднем коэффициент составляет около двадцати центов. То есть, мы в пять раз более энергозатратны», – сокрушается тягнибоковец.

По его словам, цена газа для потребителей Украины неоправданно завышена. Абсолютная прибыль «Укргаза» – 250 процентов, заявил депутат.

«В результате – рост безработицы, падение производства, экономики… «Такими темпами в течении нескольких лет Украину покинет всё работоспособное население, вся молодёжь, и страна останется с одними пенсионерами, которым нечем платить пенсии», – поделился своими опасениями Головко.

«Сегодня российская продукция растёт на украинских рынках, и это угроза экономике и национальной безопасности», – добавил тягнибоковец.