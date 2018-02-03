03.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Истерика в Киеве: Миротворцы ООН могут напасть на Украину

Введение миротворческой миссии на Донбасс не может не нести угрозы для Украины, поскольку его инициировала России. Об этом в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет эксперт Центра исследования России Александр Самарский.

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«Если РФ что-то предлагает или на что-то соглашается, значит, она созрела к очередной подлости. Следовательно, если она предлагает миротворческую операцию и согласилась на переговоры по этому вопросу, то здесь явно для Украины существуют довольно опасные подводные рифы», — пишет Самарский.

Эксперт сформулировал три угрозы для Украины, связанных с введением миротворцев, первая из которых – необходимость выполнять политическую часть Минских соглашений.

«Может ли Украина отказаться от этой реализации? Конечно, может. Но прямой отказ Украины от выполнения политической части Минских договоренностей, в частности оперативного проведения выборов в органы местного самоуправления, может резко ухудшить ее отношения с ведущими странами Запада, прежде всего с Германией», — формулирует Самарский вторую угрозу, связанную с миротворцами.

Ухудшение отношений с Западом, отмечает эксперт, чревато полной или частичной отменой антироссийских санкций. И это является третьей угрозой для Украины.

Он отмечает, что эти угрозы в комплексе ставят Украину «в положение шахматного цугцванга, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции».

«Не будем забывать также, что проведение миротворческой операции в Донбассе отодвинет вопрос возвращения Крыма не то что на второе, а на десятое место. Он вообще может исчезнуть с повестки дня международного сообщества», — с горечью заключает Самарский.