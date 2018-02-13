13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 499 просмотров

Истерика в Киеве: Потери в Донбассе велики, нужно усилить обстрелы

Украинская армия несет многочисленные потери на Донбассе. Об этом в эфире телеканала 112 заявил боевик АТО, лидер запрещенной в РФ группировки «Братство» Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, военным нужно усилить обстрелы ЛНР и ДНР, в то время, как политики должны «замыливать глаза» заявлениями о приверженности «Минским соглашениям».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Без сомнения, все украинские государственные служащие и те, кто несет, особенно дипломатическую миссию, должны говорить о мире, о том, как «мы стремимся к миру, что мы хотим прекращения огня, что мы хотим миротворцев, что готовы встать на колени в любой момент, как только это санкционируют наши западные союзники, как только это позволит Российская Федерация». То есть, такая риторика нужна.

Но действовать под прикрытием этой риторики мы должны жестко. Все-таки, мы должны больше стрелять.

Мы сейчас несем довольно большие потери, между прочим, на Донбассе. За последние два-три месяца много убитых. Только на промзоне Авдеевки за год, как минимум, более 200 убитых, не считая раненых», — заявил Корчинский.