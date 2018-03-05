05.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Италия отказалась участвовать в кознях против России

Какая бы сила не пришла к власти в Италии, она будет с симпатией относиться к России. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России, эксперт РСМД Татьяна Зонова, комментирую итоги итальянских парламентских выборов.

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«Нам повезло с Италией. Политические силы, которые там сменяли друг друга, прекрасно относились к России. Отношения оставались прекрасными даже после введения санкций в 2014 году. И сейчас лидер Лиги севера Маттео Сальвини часто бывал в Москве, «Движение пяти звезд» заверяло, что поставят вопрос о снятии санкций, когда придут к власти», — сказала Зонова.

По ее словам, нынешний премьер-министр Италии Маттео Ренци также симпатизирует России.

«В условиях санкций итальянская продукция попадала на российский рынок по так называемой системе «made with Italy». Ренци ставил вопрос в ЕС о том, что нельзя допустить автоматического продления санкций. Он говорил, что противопоставлять Россию и Европу – это преступление против культуры и политически неверный ход», — сказала Зонова.