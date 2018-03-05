05.03.2018, Москва, Елена Острякова
  3 945 просмотров
Выборы, ЕС, Политика, Россия

Италия отказалась участвовать в кознях против России


Какая бы сила не пришла к власти в Италии, она будет с симпатией относиться к России. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России, эксперт РСМД Татьяна Зонова, комментирую итоги итальянских парламентских выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Нам повезло с Италией. Политические силы, которые там сменяли друг друга, прекрасно относились к России. Отношения оставались прекрасными даже после введения санкций в 2014 году. И сейчас лидер Лиги севера Маттео Сальвини часто бывал в Москве,  «Движение пяти звезд»  заверяло, что поставят вопрос о снятии санкций, когда придут к власти», — сказала Зонова.

По ее словам, нынешний премьер-министр Италии Маттео Ренци также симпатизирует России.

«В условиях санкций итальянская продукция попадала на российский рынок по так называемой системе «made with Italy». Ренци ставил вопрос в ЕС о том, что нельзя допустить автоматического продления санкций. Он говорил, что противопоставлять Россию и Европу – это преступление против культуры и политически неверный ход», — сказала Зонова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть