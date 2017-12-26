26.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Итог 2017 года для Украины: Обвал производства и рост долгов

Уходящий 2017 год на Украине запомнится продолжающимся падением производства, ростом долгов и проеданием сбережений. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем запомнится 2017 год с точки зрения показателей? Во-первых, сокращение промышленного производства, производства в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что ВВП якобы вырос на 2%, оказывается минус в производственных отраслях.

Поэтому, когда правительство говорит, что «экономика растет», то надо смотреть на структуру этого роста – эффективная она или нет. В данном контексте она негативная.

За счет чего было 2%? Во-первых, это строительство, объемы которого растут опережающими темпами. Но это перевод сбережений украинских граждан – поскольку больше некуда вкладывать, вкладывают в подешевевшие небольшие квартиры.

Ну и розничная торговля. Она показала рост опережающими темпами.

Как это – производство падает, а торговля растет? Очень просто – за счет импорта, его опережающего роста над экспортом. А для того, чтобы этот импорт профинансировать, надо наращивать долги.

Это еще ухудшило торговый баланс. Если за 10 месяцев прошлого года, по данным Нацбанка, торговый баланс был с минусом 5 млрд долларов то за 10 месяцев этого года – уже минус 7 млрд долларов.

Такой вот экономический рост – растут долги и дисбалансы.

Чем еще запомнится этот год – увеличением административного налогового давления, прежде всего, блокировкой налоговых накладных. Плюс н6еще этот год запомнится тем, что украинские граждане начали активно проедать свои сбережения. По данным Нацбанка за 11 мес. украинские граждане продали валюты на 2 млрд долларов больше, чем купили. Бедность украинских граждан помогает пополнять резервы НБУ», — сказал эксперт.