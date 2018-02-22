22.02.2018, Мариуполь, Владимир Гладков

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Итоги Майдана отрезвляюще подействовали на граждан Украины

Майдан расколол страну — таковы результаты опроса, проведенного журналистами сайта «0629.com.ua» среди жителей Мариуполя.

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Несмотря на распространившееся мнение о том, что евромайдан – это толчок и пример для всего мира, на большинство людей итоги госпереворота подействовали отрезвляюще.



«Никто не ожидал раскола страны, войну – всё это больно и горько», – сокрушались граждане.

«К 2014 году майдан был неизбежен. Если бы не тогда, то спустя два-три года», – так звучал основной посыл некоторых опрашиваемых.

Многие говорили о стремлении в Европу, однако один из мариупольцев отметил, что нужно быть «мажором», чтобы оценить преимущества безвиза.

Другой опрашиваемый с характерным западенским акцентом с крайним восторгом вспоминал майдан, отметив, что надо продолжать бороться за возвращение Крыма и Донбасса.

Одной из целей майдана также называли желание свергнуть Януковича, однако далеко не все смогли внятно аргументировать, за что стояли насмерть демонстранты на Грушевского.

В основном же люди разочарованы тем, что лозунги остались лозунгами, а действительность оказалась безжалостной – с расколом страны, запредельными ценами на коммуналку и обвалом гривны.