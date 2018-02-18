18.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Культура, Политика, Россия, Украина

Итогом атак на Россотрудничество будет закрытие Украинского центра в Москве


Итогом атак украинских националистов на Российский центр науки и культуры будет закрытие Украинского центра на Арбате в Москве, заявил «ПолитНавигатору» киевский политолог Руслан Бортник.

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«Соглашение о размещении Центра культуры и искусства является межправительственным, и если Россотрудничество будет сожжено (как об этом уже заявляют), то, скорее всего, последуют соответствующие меры со стороны России. Украинский культурный центр на Арбате также окажется под угрозой закрытия.

Но, в отличие от Россотрудничества, центр на Арбате находится в собственности украинского государства (Россотрудничество арендует свое помещение). Поэтому Украинский культурный центр в Москве может быть закрыт, и Украина от этого не выиграет.

Будут еще имиджевые потери. Картина получается очень некрасивая.

Поэтому я думаю, что если к Россотрудничеству есть те или иные претензии у органов власти Украины, то этим должны заняться СБУ, прокуратура и другие компетентные органы.

Если таких претензий нет, то украинское государство должно обязательно обеспечить полную безопасность работы сотрудников этого центра и функционирование самого института. Все должно быть в рамках закона», — сказал Бортник.

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