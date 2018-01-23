23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Экономика

Из Польши выгоняют более 60 нелегальных украинских батраков


Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62-х граждан Украины в городе Люблин, все они должны покинуть территорию страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает «Польское радио».

«Одно из агентств временной занятости нелегально трудоустроило 63 иностранцев, 62 из которых оказались украинцами (еще один иностранец — гражданин Молдовы). Против владельца агентства будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники из Украины и Молдовы, которых трудоустроило агентство, «занимались физическим трудом в одной из фирм на территории Люблина».

Других подробностей относительно незаконно трудоустроенных иностранцев пограничная служба не раскрыла.

Напомним, ранее на мясокомбинате в польском городе Оструд Варминско-Мазурского воеводства (север страны) была зафиксирована вспышка кори. Заболевшие оказались работниками из Украины.

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