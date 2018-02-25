25.02.2018, Донецк, Александр Гусар

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Из России доставлена гуманитарная помощь детям Донбасса

Донецкой школе-интернат №1 доставлена гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями России.

«Мы будем и дальше стараться помогать вам всеми силами и просить об этом всех неравнодушных людей в России», — сказал публицист Николай Стариков на церемонии передачи помощи, которая состоялась в День защитника Отечества.

Он выразил надежду на наступление мира в Донбассе.

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«Я надеюсь, что гораздо раньше, чем вы вырастите, на благо Родины нужно будет использовать другие ваши качества. Родину нужно будет защищать на рабочем месте: на заводе, за рулём автомобиля, в общем созидательным трудом, и делать всё, чтобы она процветала», — сказал Стариков.

Директор школы-интерната Ольга Волкова поблагодарила гостей из России.

«Я хочу ещё раз поблагодарить вас от имени детей и сказать, что сегодня главная наша задача – это хорошо учиться для того, чтобы получить знания и овладеть той профессией, которая будет приносить благо нашей Родине. Я думаю, пройдёт несколько лет, и вы увидите нас в тех учреждениях, которые делают всё возможное, чтобы наша Донецкая Народная Республика стала ещё крепче. Спасибо вам большое», — сказала Волкова.