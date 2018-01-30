30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Коррупция, Криминал, Общество, Спецслужбы, Украина

Из украинской погранслужбы уволили более 700 взяточников


В связи с причастностью к коррупционной деятельности из Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) уволены 742 человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В рамках антикоррупционной программы реформированные подразделения внутренней безопасности и введены новые формы предупреждения коррупционных действий. Так, по негативным статьям уволены 742 человека, 31 из них – с лишением воинского звания, 12 – по приговору суда. К административной ответственности привлечены 10, к уголовной – 26 человек», – рассказал Цигикал во время ежегодной коллегии.

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