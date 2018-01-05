05.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Из Украины массово эмигрируют медики высокого класса

Квалифицированные хирурги и другие врачи оседают в Польше, получая там в разы большую зарплату, чем на Украине.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский политик и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эмигрируют при этом даже дорогостоящие специалисты из частных клиник.

«Я хочу спросить исполняющую обязанности министра здравоохранения пани Супрун — может ли она назвать точную цифру врачей и медицинских работников, которые уехали в прошлом году только в Польшу?.. Сегодня мы наблюдаем массовую эмиграцию врачей, хирургов высокого класса в Польшу. Это происходит потому, что там они могут заработать деньги, которые не могут заработать здесь… Если мне говорят руководители крупных клиник киевских, что у нас большая проблема, у нас уезжают врачи, на которых все держится, в Польшу. Они кричат об этом, бьют в набат уже, потому что это большая проблема. Когда сложно найти каменщиков хороших, штукатуров и маляров — это очень большая проблема, но если скоро нас будет некому лечить, тогда все взвоют», — заявил Гордон.