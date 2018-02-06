06.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 081 просмотров
Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Из Украины выдворили грузинского «вора в законе» с паспортом, выданным в Луганске


В Киеве на проспекте Глушкова задержали гражданина Грузии, «вора в законе» по прозвищу Гега Озургетский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня сообщает пресс-центр столичной полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он — 42-летний уроженец Грузии, проживает в Греции, где его „короновали“ в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, вскоре перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию», — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Оперативники узнали, что Гега Озургетский намеревался установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, объединять деятельность отдельных организованных групп для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-распорядительные функции по организации их деятельности.

Также в его планы входило проведение и непосредственное участие в криминальных «сходках» «руководителей» преступного мира для решения основных вопросов по перераспределению сфер влияния.

Сообщается, что Гега Озургетский пытался привлечь к противоправной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

Его гражданство Украины отменено, он выдворен за пределы страны с запретом въезда на три года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть