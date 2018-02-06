06.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Из Украины выдворили грузинского «вора в законе» с паспортом, выданным в Луганске

В Киеве на проспекте Глушкова задержали гражданина Грузии, «вора в законе» по прозвищу Гега Озургетский.

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Об этом сегодня сообщает пресс-центр столичной полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он — 42-летний уроженец Грузии, проживает в Греции, где его „короновали“ в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, вскоре перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию», — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Оперативники узнали, что Гега Озургетский намеревался установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, объединять деятельность отдельных организованных групп для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-распорядительные функции по организации их деятельности.

Также в его планы входило проведение и непосредственное участие в криминальных «сходках» «руководителей» преступного мира для решения основных вопросов по перераспределению сфер влияния.

Сообщается, что Гега Озургетский пытался привлечь к противоправной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

Его гражданство Украины отменено, он выдворен за пределы страны с запретом въезда на три года.