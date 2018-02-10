10.02.2018, Краматорск, Николай Кузнецов
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Донбасс, Общество, Скандал, СМИ, Украина, Экология

Из-за киевской халатности города Донбасса находятся под угрозой затопления


Гидротехническое состояние Краматорской дамбы находится в аварийном состоянии. Местные жители разбирают конструкции на металлолом.

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Об этом сообщили в украинских новостях на телеканале «Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Данная дамба защищает жителей Донбасса от наводнения. Конструкции дамбы находятся в аварийном состоянии, на просьбу жителей города власти не реагируют»,− рассказал ведущий украинского телеканала.

Также местная жительница добавила, что из-за нехватки денежных средств местные жители вынуждены разбирать дамбу на металлолом.

 

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