01.02.2018, Артемовск, Николай Кузнецов

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Из-за нехватки хирургов, раненых в зоне «АТО» украинских военных зашивают гинекологи

Из-за нехватки квалифицированных кадров в зоне «АТО», роль военных хирургов выполняют гинекологи.

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Об этом в интервью украинскому изданию «Донецкие новости» рассказал медицинский директор первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) Дмитрий Вернигор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Формировали бригады, состоящие из хирурга, терапевта и анестезиолога. И из-за нехватки хирургов ими часто становились гинекологи, ведь они также должны уметь зашивать. А в течение одних суток в больницу могли привезти более 170 раненых. Например, так было в Бахмуте. Тогда ещё была мобилизация врачей. Сейчас уже ситуация лучше, ведь сейчас врачей в ВСУ набирают по контракту», – рассказал Дмитрий Вернигор.