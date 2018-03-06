06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Из-за соглашения с ЕС Украина потеряла десятки миллиардов долларов

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС привело к сокращению внешней торговли и серьезным финансово-экономическим для Украины.

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если сравнить объемы внешней торговли состоянием на конец 2013 года и состоянием на конец 2017 года, то мы увидим, что внешняя торговля Украины упала более чем в два раза. Прямые потери в привлечение иностранной валюты исчисляются десятками миллиардов долларов США», — подчеркнул дипломат.