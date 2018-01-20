20.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Из-за украинских диверсантов один боец ДНР погиб, другой попал в плен

Вчера из-за действий украинской диверсионно-разведывательной группы на юге ДНР погиб военнослужащий Республики, другой боец с тяжёлыми ранениями был взят в плен.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«19 января ориентировочно в 22.30 в ходе действий диверсионно-разведывательной группы в районе населённого пункта Широкино, под прикрытием огня минометов, один военнослужащий нашей Республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен», – сказал Басурин.

По информации разведки ВС ДНР, в настоящее время пленный содержится в Мариупольском СИЗО СБУ.

«На него оказывается физическое воздействие и моральное давление с целью принуждения его дать подготовленные специальными службами Украины материалы, с последующим их распространением в СМИ», – добавил замкорпусом.