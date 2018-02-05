05.02.2018, Донецк, Александр Гусар

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Из-за утечки секретной информации, командование ВСУ заменило бригаду в зоне «АТО»

Истинной причиной ротации 128-й отдельной горно-пехотной бригады на 24-ю отдельную механизированную бригаду в зоне «АТО» стала утечка секретной информации о готовящемся наступлении ВСУ на Горловском направлении.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ранее мы говорили, что произошла плановая ротация «геройской» 128-й отдельной горно-пехотной бригады под командованием военного преступника Собко на 24-ю отдельную механизированную бригаду.

Истинной причиной этой ротации явилась утечка секретной информации из штаба бригады о готовящемся наступлении на Горловском направлении в феврале-марте 2018 года. Часть личного состава бригады открыто отказалась от выполнения приказов командования ВСУ. Генеральный штаб Украины был вынужден срочно заменить бригаду», – сообщил Эдуард Басурин.

Также он добавил, что в пункте постоянной дислокации бригады в Мукачево ведутся следственные мероприятия по выявлению офицера, допустившего утечку информации с привлечением военной контрразведки СБУ, а Собко временно отстранён от исполнения обязанностей командира бригады до окончания следствия.