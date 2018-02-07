07.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Из-за возможного решения Путина на Украине ожидается очередная истерика

Президент РФ Владимир Путин может проголосовать на президентских выборах 18 марта на одном из избирательных участков в Севастополе.

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Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского президента.

Как отметил собеседник издания, после изменения российского законодательства в 2017 году голосовать можно уже не только по месту прописки, но и по месту пребывания, а потому не исключается голосование Путина на президентских выборах в Севастополе.

В то же время другой источник газеты сказал, что «поехать в Крым и Севастополь до выборов — правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице».

В свою очередь политолог Михаил Виноградов заявил, что голосование в Севастополе «укладывается в логику назначения голосования на 18 марта: это позволит напомнить избирателям о крымской теме и о том, что голосовать можно вне зависимости от места регистрации, и повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года».

Напомним, что состоятся 18 марта в день воссоединения Крыма и РФ в 2014 году. При этом киевский режим отказывается признать новые реалии, до сих пор считает Крым территорией Украины и регулярно выступает с протестами во время визитов на полуостров представителей российской власти.

Примечательно, что в украинском парламенте зарегистрирован проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму.