26.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Украина

Из зоны «АТО» ВСУ эшелонами вывозят боеприпасы для продажи на чёрном рынке


Оружие из зоны так называемой «АТО» заполонило чёрный рынок оружия Украины. Неучтённое оружие и боеприпасы будут способствовать росту криминальной обстановки в стране.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нами было выявлено, что в период проведения ротационных мероприятий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» и 28-й отдельной механизированной бригады из зоны «АТО», должностными лицами военной службы правопорядка на станциях погрузки было выявлено около 10 тыс. неучтённых боеприпасов различного калибра, подготовленных к вывозу вглубь Украины для хищения и продажи», − заявил Эдуард Басурин.

По его мнению, остаётся только догадываться, сколько эшелонов с боеприпасами незамеченными покинуло зону проведения «АТО».

«Данные факты свидетельствуют о продолжающемся росте контрабанды боеприпасов украинскими силовиками и резком обострении криминогенной обстановки на Украине», − подытожил он.

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