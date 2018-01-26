26.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Из зоны «АТО» ВСУ эшелонами вывозят боеприпасы для продажи на чёрном рынке

Оружие из зоны так называемой «АТО» заполонило чёрный рынок оружия Украины. Неучтённое оружие и боеприпасы будут способствовать росту криминальной обстановки в стране.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нами было выявлено, что в период проведения ротационных мероприятий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» и 28-й отдельной механизированной бригады из зоны «АТО», должностными лицами военной службы правопорядка на станциях погрузки было выявлено около 10 тыс. неучтённых боеприпасов различного калибра, подготовленных к вывозу вглубь Украины для хищения и продажи», − заявил Эдуард Басурин.

По его мнению, остаётся только догадываться, сколько эшелонов с боеприпасами незамеченными покинуло зону проведения «АТО».

«Данные факты свидетельствуют о продолжающемся росте контрабанды боеприпасов украинскими силовиками и резком обострении криминогенной обстановки на Украине», − подытожил он.