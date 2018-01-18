18.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Изображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившееся изображение новых российских рублей с видами Киева – на трехтысячной купюре виды Киево-Печерской Лавры, монумент Богдану Хмельницкому и памятник основателям Матери городов русских.
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«Мне нравится… Святые места, Богдан, основатели: Кий, Щек и Хорив, а также их сестра прекрасная Лыбедь… в мае в оборот идет», — с иронией комментирует журналист телекомпании НТВ Олег Крючков.
Ранее в соцсетях также появилось изображение 300-рублевой купюры с видами Спасо-Преображенского кафедрального собора и памятника «Слава шахтёрскому труду».
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22:03 18 январяИзображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
21:51 18 январяРоссия может арестовать имущество Украины в счет долга перед «Газпромом»
21:35 18 январяНикто не позволит Украине аннулировать Минские соглашения
21:24 18 январяУкраина по ошибке включила Эстонию в список оффшорных зон
21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
20:54 18 январяМИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону
20:49 18 январяВ подконтрольном Киеву Краматорске умер сотрудник ОБСЕ
20:31 18 январяГрызлов призвал Донбасс готовиться к наступлению ВСУ
20:30 18 январяПорошенко официально предложил Раде уволить Гонтареву
20:27 18 январяЭкс-спикер МИД Украины назвал «самое мерзкое» в законе по Донбассу
20:16 18 январяДелегация Кучмы на переговорах в Минске требовала капитуляции ЛДНР
20:15 18 январяВ Запорожской области пенсионера замучили до смерти в его же доме за 400 долларов
20:00 18 январяНайем нашел в законе о «реинтеграции Донбасса» целую кучу недостатков
19:56 18 январяУкраина продолжает деструктив в Минске, ситуация на фронте обостряется
19:30 18 январяПривет, 1937-й: СБУ ищет вредителей, поставивших испорченное моторное масло для танков ВСУ
19:14 18 январяЗахарченко обьяснил, почему госслужащим ДНР запретили ездить на Украину
18:58 18 январяСаакашвили заявил, что 22 января его обьявят на Украине вне закона
18:52 18 январяИз-за замерзших наблюдателей от ОБСЕ в ЛНР прекратили ремонт связи «Vodafone»
18:45 18 январяУкраина признала документы о рождении исмерти, выданные на территории ЛДНР
18:26 18 январяПорошенко во Львове встретился с генерал-губернатором Канады
17:58 18 январяHuman Rights Watch: преступления против журналистов на Украине остаются не раскрытыми
17:49 18 январяБоевик АТО: Куда смотрит СБУ? Закрыть рты всем несогласным!
17:46 18 январяКанал Мураева проверят из-за популяризации российской авиации по письму из СБУ
17:26 18 январяУкраина продает свой единственный фарфоровый завод
17:05 18 январяВ ЛНР считают, что поставки «Javelin» криворуким ВСУшникам ещё под вопросом
16:51 18 январяМИД ДНР: Закон «Об обеспечении суверенитета Украины» подрывает минские соглашения
16:42 18 январяНемецкий политик: Мы должны начать давить на Киев, нельзя давать финансы
16:38 18 январяУкраинская война может перекинуться на территорию России
16:02 18 январяГубарев: после принятия Киевом закона «О реинтеграции Донбасса» Россия имеет полное право признать ЛДНР
15:43 18 январяУкраинские военные сожгли свою командно-штабную машину
15:32 18 январяВ Думе увидели отказ Украины от Донбасса
15:17 18 январяУкраинские депутаты попались на мастурбации в сессионном зале
15:02 18 январяБоевики АТО жалуются, что не получат обещанную Порошенко землю
14:49 18 январяПорошенко приказал ни при каких обстоятельствах не включать Vodafone в ЛДНР
14:41 18 январяЭскалация в Донбассе ожидается после поставок оружия из США
14:31 18 январяПорошенко в десять раз переплюнул Януковича
14:23 18 январяДонбасс давно попрощался с Украиной
14:06 18 январяРада развязала руки украинской военщине
13:53 18 январяМИД Украины признался в государственной измене
13:44 18 январяУкраинский народ готовят к войне
13:16 18 январяВсе законы, принятые с 2014 года, закончатся скамьей подсудимых для украинских политиков
13:04 18 январяБывший майданщик рассказал, чем ДНР лучше Украины
12:55 18 январяКиев даже обмен пытается использовать для разжигания конфликта
12:45 18 январяВ ДНР посчитали, сколько денег теряет «Vodafone» из-за отсутствия связи в республиках
12:32 18 январяРада отменила АТО и признала Донбасс «оккупированным»
12:20 18 январяСтроители Крымского моста продолжают огорчать киевскую пропаганду
12:11 18 январяБалога рассказал про отпечатки пальцев Порошенко
12:05 18 январяСколько стоит болеть на Украине?
11:38 18 январяБалога хочет прямых переговоров с ЛДНР
11:29 18 январяМатиос рассказал о подводных камнях «деоккупации»
11:18 18 январяВСУ понесли серьезные потери
11:06 18 январяХозяин Закарпатья назвал фейком «деоккупацию Донбасса»
10:29 18 января«Голова лопается, как арбуз» — боевики АТО живописуют убийства военнопленных
9:55 18 январяАнтироссийская паранойя получила неожиданный отпор в Европарламенте
9:19 18 январяНа Украине российских музыкантов приравняли к ядовитым нитратам
13:53 18 январяМИД Украины признался в государственной измене
12:20 18 январяСтроители Крымского моста продолжают огорчать киевскую пропаганду
19:40 17 январяРоссия опровергла в ООН украинские инсинуации о крымских татарах
10:39 17 январяВ Крыму получил срок одиозный заукраинец
9:27 17 январяКиеву предлагают забрать корабли в обмен на признание Крыма российским
11:57 16 январяСобчак попыталась замять скандал с «неполноценными крымчанами», напав на соратника Навального
8:47 16 январяУкраинские корабли в Севастополе превратились в самоходный металлолом
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15:56 15 январяВ Киеве догадались: Возвращение кораблей – план Путина по разорению Украины
12:32 15 январяУкраине объяснили, что Крым не входит в понятие ее территориальной целостности
11:09 15 январяВ США заговорили об исторических правах России на Крым
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12:28 13 январяС-400 заступили на охрану российских воздушных границ в Севастополе
12:22 13 январяКорчинский: Предложение Путина по кораблям из Крыма унизительно для Украины
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14:49 12 январяУкраинский адмирал: Путин добавил нам огромную головную боль
14:40 12 январяКомандующий ВМС Украины признал эффективность российской армии в Крыму
12:55 12 январяРоссия очищает Крым от украинского металлолома
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23:33 11 январяНачались учения по уничтожению неприятельских кораблей у берегов Крыма
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21:18 11 январяДелегация УПЦ Московского Патриархата отказалась от встречи с Путиным
19:37 11 январяРоссия готова возобновить передачу Украине военной техники их Крыма
10:09 11 январяВ России предупредили, что украинские воздушные цели будут уничтожаться
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15:47 10 январяИностранный сухогруз врезался в российский боевой корабль
13:29 10 январяВ Крыму вводят в эксплуатацию один из крупнейших проектов последних лет
12:49 10 январяЗачем корабли США зачастили в Одессу
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15:38 8 январяНа Украине не исключают бойкота немецких фирм из-за Крыма
14:19 8 январяНемцы красиво навешали лапши Украине и поддержали российский Крым
22:47 6 январяВ Крыму пройдет второй референдум о присоединении к РФ — Венедиктов
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15:42 2 январяВерка Сердючке непонятно, почему Турчинов не боролся за Крым
14:45 2 январяЧубаров угрожает не признать итоги выборов президента России
22:03 18 январяИзображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
21:35 18 январяНикто не позволит Украине аннулировать Минские соглашения
21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
20:54 18 январяМИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону
20:49 18 январяВ подконтрольном Киеву Краматорске умер сотрудник ОБСЕ
20:31 18 январяГрызлов призвал Донбасс готовиться к наступлению ВСУ
20:27 18 январяЭкс-спикер МИД Украины назвал «самое мерзкое» в законе по Донбассу
20:16 18 январяДелегация Кучмы на переговорах в Минске требовала капитуляции ЛДНР
20:00 18 январяНайем нашел в законе о «реинтеграции Донбасса» целую кучу недостатков
19:56 18 январяУкраина продолжает деструктив в Минске, ситуация на фронте обостряется
19:14 18 январяЗахарченко обьяснил, почему госслужащим ДНР запретили ездить на Украину
18:52 18 январяИз-за замерзших наблюдателей от ОБСЕ в ЛНР прекратили ремонт связи «Vodafone»
18:45 18 январяУкраина признала документы о рождении исмерти, выданные на территории ЛДНР
17:26 18 январяУкраина продает свой единственный фарфоровый завод
17:05 18 январяВ ЛНР считают, что поставки «Javelin» криворуким ВСУшникам ещё под вопросом
16:51 18 январяМИД ДНР: Закон «Об обеспечении суверенитета Украины» подрывает минские соглашения
16:42 18 январяНемецкий политик: Мы должны начать давить на Киев, нельзя давать финансы
16:38 18 январяУкраинская война может перекинуться на территорию России
16:02 18 январяГубарев: после принятия Киевом закона «О реинтеграции Донбасса» Россия имеет полное право признать ЛДНР
15:43 18 январяУкраинские военные сожгли свою командно-штабную машину
15:32 18 январяВ Думе увидели отказ Украины от Донбасса
15:17 18 январяУкраинские депутаты попались на мастурбации в сессионном зале
14:49 18 январяПорошенко приказал ни при каких обстоятельствах не включать Vodafone в ЛДНР
14:41 18 январяЭскалация в Донбассе ожидается после поставок оружия из США
14:23 18 январяДонбасс давно попрощался с Украиной
14:06 18 январяРада развязала руки украинской военщине
13:44 18 январяУкраинский народ готовят к войне
13:16 18 январяВсе законы, принятые с 2014 года, закончатся скамьей подсудимых для украинских политиков
13:04 18 январяБывший майданщик рассказал, чем ДНР лучше Украины
12:55 18 январяКиев даже обмен пытается использовать для разжигания конфликта
12:45 18 январяВ ДНР посчитали, сколько денег теряет «Vodafone» из-за отсутствия связи в республиках
12:32 18 январяРада отменила АТО и признала Донбасс «оккупированным»
12:11 18 январяБалога рассказал про отпечатки пальцев Порошенко
11:38 18 январяБалога хочет прямых переговоров с ЛДНР
11:29 18 январяМатиос рассказал о подводных камнях «деоккупации»
11:18 18 январяВСУ понесли серьезные потери
11:06 18 январяХозяин Закарпатья назвал фейком «деоккупацию Донбасса»
21:31 17 январяШтепа снова рвется в мэры Славянска
19:54 17 январяВ ДНР уверены, что США не будут поставлять Украине Javelin-ы
18:40 17 январяВ ДНР ждут провокаций ВСУ ближе к встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске
14:50 17 январяПьяный офицер ВСУ налихачил на смертоубийство
14:21 17 январяРада готовится к признанию факта гражданской войны
13:24 17 январяНу что, помог тебе американский уголь? Геращенко заверещала о потерянном Донбассе
13:10 17 январяЗабытая война? Как расстреляли 25 ополченцев на операционных столах
12:55 17 январяВ Раде забуксовал закон «о деоккупации Донбасса» — голосование вновь перенесено
12:18 17 январяПартия Яценюка: ЛДНР уже признаны террористами, вчерашний провал в Раде ничего не значит
11:03 17 январяДНР начала производство собственного оружия
8:57 17 январяВ РФ рассмотрят законопроект об отмене трудового патента для жителей ЛДНР
7:58 17 январяНа Украине угрожают США расползанием ядерного оружия по миру
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19:43 16 январяПринятие закона о «деоккупации Донбасса» отложили на завтра — депутаты переборщили с поправками
18:53 16 январяВ закон о «деоккупации Донбасса» включили пункт о фильтрационных лагерях
18:05 16 январяСклока в Верховной Раде: Проболтались — армия в Донбассе используется незаконно
17:28 16 январяПосол ЕС заявил украинцам,что им следует бояться России и коррупции
17:10 16 январяВ ЛНР дадут возможность пройти вакцинацию от кори жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины
22:03 18 январяИзображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
21:51 18 январяРоссия может арестовать имущество Украины в счет долга перед «Газпромом»
21:35 18 январяНикто не позволит Украине аннулировать Минские соглашения
21:24 18 январяУкраина по ошибке включила Эстонию в список оффшорных зон
21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
20:54 18 январяМИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону
20:49 18 январяВ подконтрольном Киеву Краматорске умер сотрудник ОБСЕ
20:31 18 январяГрызлов призвал Донбасс готовиться к наступлению ВСУ
20:30 18 январяПорошенко официально предложил Раде уволить Гонтареву
20:27 18 январяЭкс-спикер МИД Украины назвал «самое мерзкое» в законе по Донбассу
20:16 18 январяДелегация Кучмы на переговорах в Минске требовала капитуляции ЛДНР
20:15 18 январяВ Запорожской области пенсионера замучили до смерти в его же доме за 400 долларов
20:00 18 январяНайем нашел в законе о «реинтеграции Донбасса» целую кучу недостатков
19:56 18 январяУкраина продолжает деструктив в Минске, ситуация на фронте обостряется
19:30 18 январяПривет, 1937-й: СБУ ищет вредителей, поставивших испорченное моторное масло для танков ВСУ
19:14 18 январяЗахарченко обьяснил, почему госслужащим ДНР запретили ездить на Украину
18:58 18 январяСаакашвили заявил, что 22 января его обьявят на Украине вне закона
18:52 18 январяИз-за замерзших наблюдателей от ОБСЕ в ЛНР прекратили ремонт связи «Vodafone»
18:45 18 январяУкраина признала документы о рождении исмерти, выданные на территории ЛДНР
18:26 18 январяПорошенко во Львове встретился с генерал-губернатором Канады
17:58 18 январяHuman Rights Watch: преступления против журналистов на Украине остаются не раскрытыми
17:49 18 январяБоевик АТО: Куда смотрит СБУ? Закрыть рты всем несогласным!
17:46 18 январяКанал Мураева проверят из-за популяризации российской авиации по письму из СБУ
17:26 18 январяУкраина продает свой единственный фарфоровый завод
17:05 18 январяВ ЛНР считают, что поставки «Javelin» криворуким ВСУшникам ещё под вопросом
16:51 18 январяМИД ДНР: Закон «Об обеспечении суверенитета Украины» подрывает минские соглашения
16:42 18 январяНемецкий политик: Мы должны начать давить на Киев, нельзя давать финансы
16:38 18 январяУкраинская война может перекинуться на территорию России
16:02 18 январяГубарев: после принятия Киевом закона «О реинтеграции Донбасса» Россия имеет полное право признать ЛДНР
15:43 18 январяУкраинские военные сожгли свою командно-штабную машину
15:32 18 январяВ Думе увидели отказ Украины от Донбасса
15:17 18 январяУкраинские депутаты попались на мастурбации в сессионном зале
15:02 18 январяБоевики АТО жалуются, что не получат обещанную Порошенко землю
14:49 18 январяПорошенко приказал ни при каких обстоятельствах не включать Vodafone в ЛДНР
14:41 18 январяЭскалация в Донбассе ожидается после поставок оружия из США
14:31 18 январяПорошенко в десять раз переплюнул Януковича
14:23 18 январяДонбасс давно попрощался с Украиной
14:06 18 январяРада развязала руки украинской военщине
13:53 18 январяМИД Украины признался в государственной измене
13:44 18 январяУкраинский народ готовят к войне
13:16 18 январяВсе законы, принятые с 2014 года, закончатся скамьей подсудимых для украинских политиков
13:04 18 январяБывший майданщик рассказал, чем ДНР лучше Украины
12:55 18 январяКиев даже обмен пытается использовать для разжигания конфликта
12:32 18 январяРада отменила АТО и признала Донбасс «оккупированным»
12:11 18 январяБалога рассказал про отпечатки пальцев Порошенко
12:05 18 январяСколько стоит болеть на Украине?
11:38 18 январяБалога хочет прямых переговоров с ЛДНР
11:29 18 январяМатиос рассказал о подводных камнях «деоккупации»
11:18 18 январяВСУ понесли серьезные потери
11:06 18 январяХозяин Закарпатья назвал фейком «деоккупацию Донбасса»
10:29 18 января«Голова лопается, как арбуз» — боевики АТО живописуют убийства военнопленных
9:19 18 январяНа Украине российских музыкантов приравняли к ядовитым нитратам
8:59 18 январяВ МИД Украины довольны, что украинцы бегут из страны
8:36 18 январяКороля Артура записали в украинцы
7:42 18 январяВ ближайшие дни гривну ждет новый антирекорд
22:03 18 январяИзображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
21:51 18 январяРоссия может арестовать имущество Украины в счет долга перед «Газпромом»
21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
20:54 18 январяМИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону
16:38 18 январяУкраинская война может перекинуться на территорию России
16:02 18 январяГубарев: после принятия Киевом закона «О реинтеграции Донбасса» Россия имеет полное право признать ЛДНР
15:32 18 январяВ Думе увидели отказ Украины от Донбасса
12:20 18 январяСтроители Крымского моста продолжают огорчать киевскую пропаганду
12:11 18 январяБалога рассказал про отпечатки пальцев Порошенко
9:55 18 январяАнтироссийская паранойя получила неожиданный отпор в Европарламенте
19:40 17 январяРоссия опровергла в ООН украинские инсинуации о крымских татарах
19:01 17 январяВ России хотят учесть негативный опыт украинской языковой политики
17:46 17 январяЖириновский: Украина не воссоединялась с Россией
17:25 17 январяРоссийский телеведущий осознал, что Украина не Россия
16:53 17 январяВ Госдуме призвали ужесточить режим трудовой миграции
15:50 17 январяЛимоновцы устроили скандал на Гайдаровском форуме
15:17 17 январяПольша заменит дипломатов на уфологов
15:02 17 январяОчередная зрада: Депутаты провалили разрыв отношений с Россией
13:44 17 январяСовет Федерации позовет на выборы зарубежных наблюдателей
12:55 17 январяВ Раде забуксовал закон «о деоккупации Донбасса» — голосование вновь перенесено
11:46 17 январяВ Крыму подожгли офис организации крымских татар, поддержавшей Путина
11:45 17 январяОчередной союзник США спустил американцев на землю
10:55 17 январяВ Италии обещают отмену антироссийских санкций
10:39 17 январяВ Крыму получил срок одиозный заукраинец
10:26 17 январяВ Киеве прогнозируют грядущие «голодные бунты» в России
9:27 17 январяКиеву предлагают забрать корабли в обмен на признание Крыма российским
8:57 17 январяВ РФ рассмотрят законопроект об отмене трудового патента для жителей ЛДНР
22:07 16 январяНовогоднее поздравление Путина во Львове. Репортаж из столицы Бандерштата
21:33 16 январяВ польском МИД новая метла — хотят уволить дипломатов, учившихся в России
18:57 16 январяНа Украине запретили книги Акунина и переписку Николая Второго с балериной Кшесинской
17:57 16 январяВскрыта ложь с введением санкций против России
17:28 16 январяПосол ЕС заявил украинцам,что им следует бояться России и коррупции
16:40 16 январяНа Гайдаровском форуме рассказали, что нужно делать, чтобы человечество не превратилось в стадо
16:04 16 январяГрудинин выступил за то, чтобы принять ЛДНР в состав России
15:06 16 январяРоссии помогут роботы
14:49 16 январяВышел сенсационный фильм-расследование о «вмешательстве» России в выборы в США
14:34 16 январяМедведев предрек гибель криптовалют
14:27 16 январяНа украинском ТВ признали бесполезность антироссийских санкций
13:50 16 январяРоссия заняла второе место в мире по стремлению к здоровому образу жизни
11:57 16 январяСобчак попыталась замять скандал с «неполноценными крымчанами», напав на соратника Навального
9:56 16 январяРоссотрудничество планирует продолжить работу в Киеве, несмотря на регулярные погромы
9:23 16 январяАнтоний Мачеревич меняет профессию
9:11 16 январяИнтеграция Донбасса в экономику РФ продолжится
8:23 16 январяПольша признала, что Украина покупает российский газ
22:21 15 январяКрым снова превращен в непотопляемый авианосец, признали в Киеве
20:58 15 января«Украина захвачена физическими потомками воинов дивизии СС Галичина»
20:57 15 январяУкраина сняла санкции с российского поставщика дефицитного угля
18:09 15 январяПольша гадит отношениям России и Германии
17:24 15 январяСобчак назвала жителей Крыма неполноценными, но голоса их за себя примет
17:00 15 январяВ СБУ подсчитали: за два месяца «рубить бабло» на Украину вьехали 49 российских артистов
15:56 15 январяВ Киеве догадались: Возвращение кораблей – план Путина по разорению Украины
15:33 15 январяВ России возбудили еще два дела против украинских военных
13:43 15 январяРоссия не против появления миротворцев ООН на своей границе с Украиной
13:22 15 январяЛавров объяснил, где находится реальное место Украины
12:56 15 январяЗапад благословил альянс исламистов и правосеков
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