18.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Изображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети

Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившееся изображение новых российских рублей с видами Киева – на трехтысячной купюре виды Киево-Печерской Лавры, монумент Богдану Хмельницкому и памятник основателям Матери городов русских.

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«Мне нравится… Святые места, Богдан, основатели: Кий, Щек и Хорив, а также их сестра прекрасная Лыбедь… в мае в оборот идет», — с иронией комментирует журналист телекомпании НТВ Олег Крючков.

Ранее в соцсетях также появилось изображение 300-рублевой купюры с видами Спасо-Преображенского кафедрального собора и памятника «Слава шахтёрскому труду».