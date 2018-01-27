27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Израиль подключит американских лоббистов для борьбы с бандеровщиной

Украинские националисты своими действиями и заявлениями делают только сильнее все то, с чем они на словах борются.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, обративший внимание на подготовленный израильским министерством по делам диаспоры объемный доклад, в котором украинская власть обвиняется в причастности к разгулу антисемтизма и нападениям на еврейские объекты.

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Политолог отметил, что еще несколько лет назад израильские СМИ в целом нейтрально относились к Украине, но ситуация изменилась в последнее время.

«Тезис «Поскреби некоторых патриотов — обнаружится коричневый нацист» все чаще появляется в ивритоязычной прессе. Там долго запрягают, но зато потом быстро повезут с очень серьезными последствиями, в том числе со стороны лоббистских групп в Соединенных Штатах», — предупредил эксперт.

«Можно и дальше не замечать нацистской символики в эмблемах некоторых формирований, но в Израиле все это прекрасно видят. Так что доклад очень показательный. Год назад все смеялись и с недоверием воспринимали, когда я говорил, что украинские националисты своими действиями, заявлениями из политического маргинеса переместили вопросы о Бандере и УПА в польский политический мейнстрим. Сегодня мы пожинаем плоды этой работы. Поэтому миссия украинских патриотов — делать сильнее все то, с чем они на словах борются», — резюмировал Золотарев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера польский Сейм принял закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов.

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