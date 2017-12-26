26.12.2017, Москва, Елена Острякова

3 222 просмотров

Израильский эксперт: Украинской армии лучше не рыпаться

Россия не предаст Донбасс, как когда-то Борис Ельцин предал Югославию. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Вряд ли будет продемонстрирована такая слабость, как в Югославии. Трагедия там произошла только из-за слабости и предательства России. Если бы не предательство российского руководства, не было бы в России ничего. Такого больше не будет. Это со стороны видно невооруженным глазом», — сказал Кедми.

Он полагает, что украинская армия в случае возобновления боевых действий на Донбассе обречена на поражение.

«Если, не дай Бог, украинские товарищи двинут свою армию, это будет последнее, что они сделают на Украине. Украинская армия не способна победить военные образования ни в Донецке, ни в Луганске. Это корпуса более боеспособны, чем украинская так называемая армия», — сказал Кедми.

По его словам, и украинские, и европейские военные эксперты не советуют Украине начинать активные действия.

«Поддерживать напряжение, да, но не больше. Европа и США этого очень боятся, потому что они не знают, как они закончатся. Но на Украине могут вспыхнуть военные действия по провокации тех бандитских националистических образований, которые там есть. Количество и качество насилия на украинских улицах сейчас возрастает», — подытожил эксперт.