27.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Израильское ТВ: Парубий, Пашинский, Саакашвили причастны к расстрелам на Майдане

В эфире израильского русскоязычного телеканала ILand был показан документальный фильм-расследование под названием «Площадь разбитых надежд», герои которого утверждают, что были причастны к расстрелам на Майдане, а среди координаторов этой провокации могли быть тогдашние лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Михэил Саакашвили, а также ряд других лиц.

Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

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Режиссером и автором сценария фильма является известная израильская тележурналистка Анна Стефан, работающая в Тель-Авиве. Фильм прошел в эфире телеканала еще 21 февраля и позже был опубликован на официальном YouTube-канале ILand.

Авторы фильма взяли интервью у ряда украинских политиков, в частности, у нардепов Сергея Пашинского, Владимира Парасюка, Ольги Богомолец, а также у главы управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и др. В то же время, главными героями фильма выступают три человека грузинской внешности, среди которых участник ранее нашумевшего фильма-расследования на итальянском 5-м канале о событиях на Майдане Александр Ревазишвили. Еще два персонажа – некто Георгий Бежиташвили и Цезари Баджалидзе, — ранее не фигурировали в фильме итальянского корреспондента Джиана Микалессина. Интервью с тремя грузинами было записано в Ереване, столице Армении.

Как утверждают герои фильма, причина, по которой они решили раскрыть информацию о своем участии в расстрелах Майдана для СМИ – якобы гибель шести их коллег при загадочных обстоятельствах, которые вместе с ними участвовали в событиях февраля 2014 г. Таким образом, герои фильма якобы намерены обезопасить себя.

Так, Бежиташвили представляют в сюжете как бывшего майора грузинской армии, участника боевых действий в Ираке и Афганистане, который ранее был личным охранником экс-министра обороны Грузии (при президенте Саакашвили) Георгия Барамидзе. Этот же герой фильма утверждает, что в 2011-2013 гг. служил в спецроте вместе с соратником Саакашвили Мамукой Мамулашвили, который позже создал добровольческий батальон «Грузинский легион», воюющий в зоне АТО. Второй герой фильма Баджалидзе представляется как бывший сотрудник нацгвардии Грузии и говорит, что попал в Киев в период активной фазы Майдана по поддельному паспорту на имя Давида Гегечкория.

Среди прочего, все трое участников фильма утверждают, что организацией их приезда в Киев в январе 2014 г. занимались лично Саакашвили, Мамулашвили, а встречей в Киеве – Андрей Парубий. По их словам, по приезду в Киев их первоначальной задачей была помощь митингующим в силовых столкновениях с правоохранителями и якобы за это они получили денежный аванс. В то же время, вторую часть более крупной суммы им должны были выплатить после выезда из Украины. Авторы фильма также утверждают, что им удалось раздобыть некие копии электронных авиабилетов из Тбилиси в Киев, датированные серединой января 2014 г., где указаны фамилии, под которыми в этот период и фигурировали данные участники фильма.

Касательно расстрелов на Майдане в феврале 2014 г. все трое приводят ряд новых деталей, которые в целом развивают версию итальянского журналиста Микалессина. Так, они утверждают, что состояли в группе стрелков, которая в разное время была сосредоточена и в отеле «Украина», и в здании Консерватории. В данной группе, по их словам, было также несколько граждан Украины и стран Балтии. Среди координаторов, которые якобы передавали их группе снайперское оружие, грузины называют все тех же Пашинского, Парубия, а также некоего человека, говорившего на английском языке, по имени Кристофер Брайан.

Один из героев фильма также рассказывает детали того, как эти снайперские команды производили выстрелы в окрестностях Майдана по обеим сторонам конфликта. У каждого стрелка якобы был помощник, который контролировал окно, открывая и закрывая его в нужный момент, тогда как сам стрелок производил по несколько выстрелов из глубины комнат различных зданий. Благодаря этому снайперы со стороны правоохранительных спецподразделений, которые позже появились на Майдане, якобы не могли быстро вычислять по визуальным или звуковым признакам точки ведения такой стрельбы.

Другой участник фильма утверждает, что после Майдана остался в Украине и принимал участие в силовых столкновениях в Одессе 2 мая 2014 г. Авторы фильма анонсировали вторую часть своего расследования, в котором они намерены рассказать и некоторые детали одесских событий.

В фильме сам Пашинский в своем интервью израильтянам подтверждает, что оружие, захваченное на складах отделений МВД на Западной Украине 18-19 февраля 2014 г., было затем использовано на Майдане. «Да, действительно, вечером 18-го числа, когда они нас тут в Киеве добивали (силовики, — ред.), в это время на Западной Украине митингующие захватили несколько отделов полиции, где хранилось оружие. И это оружие попало в руки митингующих, это правда, — говорит Пашинский. — А что вы хотели? Конечно, на Майдане были десятки тысяч людей. Конечно, я предполагаю, что какие-то из них… Ну когда вашего родного кого-то убивают, у вас есть две линии поведения – от страха забиться куда-то в норку или посмотреть в глаза своему убийце. Мы посмотрели в глаза».

В свою очередь Ольга Богомолец, в те дни главный врач Майдана, в своем интервью израильтянам рассказала, что большинство смертельных ранений активистов произошли в результате профессиональной снайперской стрельбы – в лобные доли мозга, в сердце и др. Прокурор Сергей Горбатюк, комментируя в фильме вопрос о причинах, почему власти так и не расследовали дело Майдана, ответил: «Детальную мотивацию я не знаю… Но то, что по итогам четырех лет расследования могу сказать – категорически не заинтересованы в оказании помощи в расследовании. А уже почему, мотивы – по этому поводу можно уже строить версии».

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко опровергал, что на Майдане в 2014 году могли работать снайперы, нанятые Саакашвили. 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и выслали в Польшу, что произошло буквально накануне запланированного его допроса в Святошинском райсуде Киева по делу бывших беркутовцев.

В ноябре 2017 года итальянский «Canale 5», входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина «Украина: скрытые истины». Он встретился с тремя гражданами Грузии К.Нергадзе, А.Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников «Беркута».