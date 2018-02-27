27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Известная крымская татарка объяснила, почему она поддерживает Путина

В Москве опубликовали книгу крымско-татарской писательницы, основателя Международного дискуссионного клуба «18 марта» Дианы Кади «Почему я поддерживаю Путина. Манифест крымской татарки».

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В книге рассказывается о борьбе с пропагандой Киева, описывается видение автора событий, произошедших в мире после присоединения Крыма к России, жесткой критике подвержены главари запрещённого в РФ меджлиса.

Предисловие к изданию написал известный бельгийский политолог Крис Роман.

Презентация книги состоится в Крыму, она также переведена на английский язык и в ближайшее время будет представлена на Западе.

«В Диане соединились крымско-татарский темперамент и русское сердце – такое возможно только в России. Для того чтобы в это поверить, надо просто прочитать книгу Кади». — заявил Роман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».