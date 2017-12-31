31.12.2017, Москва, Михаил Рябов

9 417 просмотров

Известному российскому политологу запрещен въезд в Евросоюз

Известному российскому политологу Алексею Мартынову запрещен въезд в Евросоюз. Об этом в блоге сообщил сам эксперт.

Мартынов направлялся в Венецию на новогодние праздники, однако оказалось, что он объявлен персоной нон-грата в ЕС по инициативе Польши.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Потому что это война… Поляки подарочек передали к НГ, а итальянцы исполнили (Польша главнее Италии- вывод экспиренса)», — комментирует Мартынов.

Ранее политологу был также запрещен въезд в Молдову – Мартынов является активным сторонником поддержки Приднестровья, жители которого на референдуме голосовали за воссоединение с Россией.