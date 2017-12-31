 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
31.12.2017, Москва, Михаил Рябов
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ЕС, Россия, Скандал

Известному российскому политологу запрещен въезд в Евросоюз


Известному российскому политологу Алексею Мартынову запрещен въезд в Евросоюз. Об этом в блоге сообщил сам эксперт.

Мартынов направлялся в Венецию на новогодние праздники, однако оказалось, что он объявлен персоной нон-грата в ЕС по инициативе Польши.

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«Потому что это война… Поляки подарочек передали к НГ, а итальянцы исполнили (Польша главнее Италии- вывод экспиренса)», — комментирует Мартынов.

Ранее политологу был также запрещен въезд в Молдову – Мартынов является активным сторонником поддержки Приднестровья, жители которого на референдуме голосовали за воссоединение с Россией.

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