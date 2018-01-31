31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Известный майданщик и волонтер «АТО» одумался и предложил мириться с Россией

Украина должна восстановить торговые отношения, которые были разорваны с Россией и странами Таможенного союза.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Украинский шоумен, автогонщик участник Майдана и волонтер так называемой «АТО» Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2013 году, 8 ноября, издательство iPress проводило такой срез среди лидеров общественного мнения. Я говорил о том, что Украина в Европу, Украина в Россию, в Таможенный союз и Европейский. Я говорил, и это есть в интернете, что во внутренней политике любого государства должны быть принципы, а во внешней — интересы. У нас, к сожалению, много лет наоборот: во внутренней — интересы, а во внешней — принципы. Если нам выгодно с Евросоюзом, мы работаем с ЕС, если нам выгодно с Китаем или с Россией — нам надо работать с теми, кто приносит прибыль. Прагматично надо подходить», — заявил Мочанов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мочанов признал, что был ошарашен размахом строительства в Крыму и призвал не цепляться за отчаливший полуостров