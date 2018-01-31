31.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  4 816 просмотров
Россия, Украина, Экономика

Известный майданщик и волонтер «АТО» одумался и предложил мириться с Россией


Украина должна восстановить торговые отношения, которые были разорваны с Россией и странами Таможенного союза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Украинский шоумен, автогонщик участник Майдана и волонтер так называемой «АТО» Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2013 году, 8 ноября, издательство iPress проводило такой срез среди лидеров общественного мнения. Я говорил о том, что Украина в Европу, Украина в Россию, в Таможенный союз и Европейский. Я говорил, и это есть в интернете, что во внутренней политике любого государства должны быть принципы, а во внешней — интересы. У нас, к сожалению, много лет наоборот: во внутренней — интересы, а во внешней — принципы. Если нам выгодно с Евросоюзом, мы работаем с ЕС, если нам выгодно с Китаем или с Россией — нам надо работать с теми, кто приносит прибыль. Прагматично надо подходить», — заявил Мочанов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мочанов признал, что был ошарашен размахом строительства в Крыму и призвал не цепляться за отчаливший полуостров

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть