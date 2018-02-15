15.02.2018

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Известный майданщик-русофоб бежит с Украины и просит политического убежища в ЕС

Одиозный украинский артист, телеведущий и шоумен Антон Мухарский, известный своими русофобскими выходками, решил покинуть страну. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Дорогие друзья, братья и сестры, украинцы … Если вы читаете эти строки, значит, я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища. Это решение стало абсолютно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране», — написал Мухарский.

Он напоминает, что давал концерты на баррикадах Майдана, ездил в зону так называемой АТО, а за активное сотрудничество с ВСУ награжден официальной грамотой Генштаба.

Уехать же артист решил потому, что государство не удовлетворило его иск к бывшей жене о пересмотре размера алиментов и порядке свидания с детьми.

По его словам, проблемы с бывшей женой, телеведущей Снежаной Егоровой начались в 2012 году, когда он в рамках нового проекта стал выступать под творческим псевдонимом Орест Лютый.

«Это привело к тому, что в октябре 2012 года мне было отказано в праве видеться с моими детьми, с мотивацией «якобы папа сошел с ума на политической почве», — возмущается Мухарский, объясняя, что не может теперь платить алименты на содержание своих детей, поскольку «революция и война, или то, что называют «форс-мажорными обстоятельствами непреодолимой силы» реально повлияли на его заработки.

Окончательно к решению покинуть страну его подтолкнуло принятие Радой закона об усилении ответственности для неплательщиков алиментов, согласно которому исполнители могут закрывать должникам выезд за границу, право пользоваться оружием и даже посадить в тюрьму, что, по словам артиста, нарушает «только Конституцию Украины, но и Женевскую конвенцию».

«Я не могу заработать такие деньги в стране, где идет война, где украинским артистам (в отличие от пророссийских коллег или пользующихся русским языком) платят в разы меньше. Но я принципиально не буду возвращаться на русскоязычные пастбища. Я не могу добиться правды в судах, я не могу видеть детей, я не могу жить в стране, где высшие государственные чины оклеветали и водят за нос простых украинцев, я не могу достучаться до лживых журналистов, чтобы они не распространяли клевету … Видите как много я не могу в Украине», — сокрушается алиментщик.

Он пишет, что государство забирает у него мечту, за которую «мы боролись и воевали».

Также обещает, что не вернется в страну при этой власти, но сделает это потом.

«Потому что я — Антон Мухарский, а они — временные волдыри на теле нашей прекрасной Украины, которую мы еще с вами построим», — подчеркивает Мухарский, заканчивая свой пост пафосным «Слава Украине!».

Отметим, что Мухарский является автором таких песен, как «Ах, Бандера, украинский апостол!», «Идет кацап по городу», «Русские пи…дят», «Вагоны полные москалей», которые зачастую содержат ненормативную лексику и оскорбления по национальному признаку. При этом, как правило, его песни — это лишь переделки советских шлягеров.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», после того, как жена запретила ему общаться с детьми, сказав им, что «папа тяжело заболел», Мухарский писал: «Трудно быть бандеровцем. Предки прокляли. Потомки проклянут. Женщины прогоняют. А дают только активистки».

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