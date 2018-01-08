08.01.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Известный украинский художник: Такого государства, как Украина, уже не существует

Известный украинский художник с мировым именем Иван Марчук признался, что жалеет о своем приезде на Родину из США. В сегодняшней Украине царит беззаконие, и это – самое худшее место для проживания в Европе.

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«Я не умею врать, правда превыше всего, а у нас абсолютно правды нет, законов нет, порядка нет. А если нет законов и порядка, то и государства нет. Сегодня Украина − худшая страна в Европе для жизни. Почему из Украины бегут люди? Да потому, что хотят жить», − рассказал Марчук.

«Уже несколько лет я очень раскаиваюсь, что приехал из Америки. Я жил нормально, я не знал, что такое негативные эмоции. Сначала я жил в Австралии, потом в Канаде, в Нью-Йорке. Я работал как сумасшедший. Просто трудно самому жить в чужой стране, если бы у меня была женщина, меня бы здесь не было», − подытожил художник.