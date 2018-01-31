31.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

217 просмотров

Известный украинский редактор попросил политическое убежище в Австрии

Главный редактор киевской интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится в опубликованном на сайте издания обращении (текст котрого публикуется ниже) редакции к президенту Украины Петру Порошенко.

Петр Алексеевич!

Буквально через две недели исполняется два года с момента начала работы интернет-газеты «Страна».

Наверное, вас не удивит, если мы скажем, что все это время мы чувствовали повышенное внимание к себе с вашей стороны. А также со стороны подконтрольных вам чиновников и силовых структур.

Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это внимание выражалось в цивилизованной реакции на наши публикации, в открытии уголовных производств после наших расследований о коррупции, в диалоге для поиска решения проблем в жизни страны, которые поднимал наш сайт.

Но вы избрали другой путь. Путь беспрецедентного давления на нашу интернет-газету, аналогов которого еще не было в истории Украины.

По вашему приказу против главного редактора «Страны» сфабриковано уже 5 уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа.

Ваша цель – запугать нас, заставив изменить редакционную политику. А если не получится, то уничтожить нас, затравить и бросить в тюрьму руководителей газеты.

Но мы хотим сказать, что это у вас не получится.

Вы можете возбуждать против нас еще десятки уголовных дел. Вы можете давить на различные издания, на их журналистов и собственников, блокировать телеэфиры, но вы должны понимать, что всегда останется процент «других» СМИ, которые не боятся ни вас, ни ваших методов борьбы с журналистами.

За два с половиной года мы научились жить и работать в условиях тотального давления с вашей стороны. Более того, в том числе и благодаря атакам, организованным подконтрольными вам силовыми структурами, о нас узнала вся страна, и мы вышли на лидерские позиции среди интернет-СМИ.

Вы следили за нами, вы прослушивали нас, руками политических сателлитов вроде Ляшко вы фабриковали против нас дела, вы пытались нас дискредитировать, но мы выстояли и стали сильными.

Мы понимаем, что до выборов осталось чуть больше года и вы не остановитесь ни перед чем, чтобы закрыть рот тем журналистам, кто набрался смелости критиковать вас.

Вам очень важно победить на выборах.

Вы готовитесь.

И мы готовимся.

Мы готовимся продолжить нашу работу в самое сложное, предвыборное, время.

Поэтому мы предприняли ряд действий.

Мы защитили наш сайт от возможной блокировки.

Мы отработали схему работы журналистов вне офиса, на случай новых атак и обысков.

И главное — из-под удара выведен главный редактор нашего издания Игорь Гужва, которого вы обложили уголовными делами, как себя офшорами.

Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину.

Игорь Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить «Страной» из-за границы. Наш сайт будет работать в прежнем формате, наращивая обороты и активно развиваясь.

Все эти меры делают нас готовыми к любому варианту развития событий. Ничто и никто не помешает нам, как и прежде, честно работать для наших читателей, рассказывая правду о ситуации в стране.

Редакция интернет-газеты «Страна»