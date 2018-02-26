26.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Кадыров поиздевался над латвийским Сеймом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня издевательское сообщение в своем телеграмм-канале по поводу запрета на въезд в Латвию.

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«Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Визит в Латвию был целью всей моей жизни, и теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд. Не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию», — написал Кадыров.

В ответ на санкции он «как человек воспитаный» пригласил латышей в Чечню.

«Я знаю, что Сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же ещё остаётся делать моське?», — отметил глава Чечни.

О том, что Латвия запретила въезд в страну главе Чеченской республики, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Ринкевичс. Указывается, что въезжать на территорию Латвии отныне не могут 49 человек, которые фигурируют в американском «списке Магнитского».