23.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Кадыров стал жертвой надзирателя «цифрового концлагеря»

Профили главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook в субботу стали недоступны.

«Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку», — прокомментировал ситуацию сам Кадыров в своем Телеграмм-канале.

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Он утверждает, что доволен действиями администрации Инстаграм.

«Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырёх млн. Я много внимания и времени уделял общению с ними, делился новостями республики и своей семьи. Однако, не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в ВКонтакте (Рамзан Кадыров), Твиттер (RKadyrov), Телеграм (@RKadyrov_95)», — написал Кадыров.

Он также сообщил, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @ Mylistory, которая «ни в чём не уступает заморским». Она начнет функционировать после нового года.

Глава Чечни обращает внимание подписчиков на то, что его исчезновение из американских соцсетей странным образом совпало с введением против него персональных санкций Минфина США.

Кадырова поддержал даже его оппонент — либеральный блогер Илья Варламов.

«Важно понимать одну простую вещь — Фейсбук и его дочки (Инстаграм, WhatsApp) — это цифровой концлагерь. Там нет ни справедливости, ни понимания. Ваша судьба в руках надзирателя, а рано или поздно вас кинут в цифровую печь. Фейсбук без всякой причины банит и удаляет аккаунты. Чего только стоит история, когда банили за слово «хохол» пару лет назад. Поэтому вывод тут может быть только один — не связывайте свой бизнес с соцсетями, не делайте какую-либо соцсеть основной площадкой для общения. Рано или поздно придет Цукерберг и кинет вас в печь», — написал Варламов в своем Телеграмм-канале.