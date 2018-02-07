07.02.2018, Москва, Олег Кравцов
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Выборы, Политика, Россия, СМИ

Как Грудинин антикоммунистов в коммунисты записал


Западные СМИ разочаровались в Навальном и пытаются найти в России своего нового любимчика, пишет ИноСМИ.ру.

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«И в этой связи чувствуется некоторая неловкость в освещении российской кампании западными СМИ, привыкшими всегда критиковать коммунистов. Трудно представить, чтобы антикоммунистическая Gazeta Wyborcza поддерживала Грудинина. Еще труднее представить, чтобы его поддержала норвежская газета Aftenposten, в свое время являвшаяся органом тамошних нацистов и постоянно боровшаяся против левых взглядов. Можно себе представить, что чувствовал корреспондент этой газеты Пер Юхансен, написавший большую статью о Грудинине и его совхозе.

Судя по словам самого Грудинина и его коллег, приведенным в газете, те не особо поинтересовались взглядами данного печатного издания, постоянно хваля Норвегию и называя ее «коммунистической» страной. Это должно быть как соль на раны для правоконсервативной газеты, всегда декларировавшей свой антикоммунизм.

Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин

Журналист описал «коммунистический рай», который ему продемонстрировали в ходе поездки в совхоз Грудинина, но явно что-то заподозрил, сделав вывод: «Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Видно, что на протяжении всего своего тура норвежец старательно сдерживается, слыша, как его страну называют «социалистической». Но в конце не выдерживает и он, когда пожилой водитель Валерий, посетивший шесть лет назад Норвегию, назвал ее «ближе всех на Земле к социализму». Журналист разочаровывает своего водителя и сообщает ему, что в Норвегии нельзя воровать в магазине (видимо, именно это ассоциируется у него с социализмом).

Так что попытку западной прессы найти замену своему недавнему любимчику Навальному, в котором она начинает разочаровываться, пока можно признать неудавшейся. Но впереди еще полтора месяца кампании. Судя по всему, попытки будут продолжены», — приходит к выводу автор материала.

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