07.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Как Грудинин антикоммунистов в коммунисты записал

Западные СМИ разочаровались в Навальном и пытаются найти в России своего нового любимчика, пишет ИноСМИ.ру.

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«И в этой связи чувствуется некоторая неловкость в освещении российской кампании западными СМИ, привыкшими всегда критиковать коммунистов. Трудно представить, чтобы антикоммунистическая Gazeta Wyborcza поддерживала Грудинина. Еще труднее представить, чтобы его поддержала норвежская газета Aftenposten, в свое время являвшаяся органом тамошних нацистов и постоянно боровшаяся против левых взглядов. Можно себе представить, что чувствовал корреспондент этой газеты Пер Юхансен, написавший большую статью о Грудинине и его совхозе.

Судя по словам самого Грудинина и его коллег, приведенным в газете, те не особо поинтересовались взглядами данного печатного издания, постоянно хваля Норвегию и называя ее «коммунистической» страной. Это должно быть как соль на раны для правоконсервативной газеты, всегда декларировавшей свой антикоммунизм.

Журналист описал «коммунистический рай», который ему продемонстрировали в ходе поездки в совхоз Грудинина, но явно что-то заподозрил, сделав вывод: «Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Видно, что на протяжении всего своего тура норвежец старательно сдерживается, слыша, как его страну называют «социалистической». Но в конце не выдерживает и он, когда пожилой водитель Валерий, посетивший шесть лет назад Норвегию, назвал ее «ближе всех на Земле к социализму». Журналист разочаровывает своего водителя и сообщает ему, что в Норвегии нельзя воровать в магазине (видимо, именно это ассоциируется у него с социализмом).

Так что попытку западной прессы найти замену своему недавнему любимчику Навальному, в котором она начинает разочаровываться, пока можно признать неудавшейся. Но впереди еще полтора месяца кампании. Судя по всему, попытки будут продолжены», — приходит к выводу автор материала.