19.02.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Как погиб наш военкор под Дебальцево

В годовщину Дебальцевской операции, только что отскорбев годовщину взятия Донецкого аэропорта, не хочется официальных торжеств. Хочется трудно, порой даже слезно, вспомнить своих. Тех, кто воевал рядом. Или просто не хотел уходить со своей земли и оставался под градом снарядов, назло врагу.

В те дни автору довелось узнать, что такое военный корреспондент. Это не те, кого выпускают на 15 минут «пастись» на заранее подготовленную площадку. Не те, кто пишет по материалам из соцсетей. Это люди, которые с оружием в руках воюют на позициях; убивают и сами рискуют быть убитыми, а порой ещё и отправляют материалы в редакцию. Чтобы все знали правду.

Отдел военных корреспондентов 1-го армейского корпуса ДНР в 2014-2015 годах не выходил с позиций. Донецкий аэропорт, Никишино, Фащевка, Горловка, Ясиноватая – мы были всюду, причем, никогда не боялись передовой.

Сейчас, в годовщину Дебальцево, мы вспоминаем многих, но более всего нашего коллегу, ополченца и военкора Севу Петровского. Погиб он под Логвиново, в одном из самых «жарких» мест Дебальцевского котла.

Всеволод был командиром пулеметной роты – сам командовал людьми. Задача была непростая – отбить у врага поселок; закрепиться на позициях. Увы, все закончилось крахом. Пока бойцы по снегу пытались выйти на позиции, разведка врага обнаружила их передвижение.

Шли, меся кашу из снега, льда и воды. На подходе к позициям попали в засаду. Два десятка человек скосило за полторы минуты. Сева выжил. Хотя и был ранен, пополз вытаскивать своих – раненых. Там его и настигла очередь из ПКМ.

Ранен был дважды – в руку и в лицо. Тем не менее, пытался спасти товарища. Увы, закончилось плохо. Еще одна вражеская очередь оборвала его жизнь.

Я не хочу об этом писать. Я потерял слишком многих. Сева Петровский, Вагид Эфендиев, Афанасий Коссе. Но ради светлой памяти о них, переступая через личные переживания, ощущаю свой долг, передать всё что знаю, видел и ощутил в те дни, минуты и секунды.

Мы вспоминаем не только «Севу», но и других военкоров 1-го Армейского корпуса ДНР, погибших при исполнении долга. Мы вспоминаем «Эллина», «Вагида», и других ребят, которых мы потеряли в ту ужасную зиму.

«Эллин» и «Вагид» погибли под шквальным огнём 120-х миномётов в Донецком аэропорту, в районе пос. Весёлое. Их тела вынуждены были опознавать их товарищи военкоры. Увы, этим тогда потери не ограничились.

Хотелось многое написать о «Севе» Петровском, но слишком много имён стучится в памяти. И нет сил, чтобы не отдать им последнюю честь, как братьям по оружию и коллегам. Вечная память.