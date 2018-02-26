26.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Как Порошенко в Мюнхене: «Международный форум» по Крыму в Киеве прошел в полупустом зале

Международный форум «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», открывшийся сегодня в Киеве и приуроченный к годовщине потери Крыма Украиной, прошел в полупустом зале. Обстановка напоминала недавнее выступление Петра Порошенко в Мюнхене практически при отсутствии слушателей.

Сегодня представители украинских власти уверяли бежавших из Крыма меджлисовцев, что будут их поддерживать.

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«Мы делаем все возможная, чтобы информационная политика Украины учитывала в первую очередь интересы тех, кто живет под оккупацией в Крыму и на части Донбасса. Поэтому мы восстанавливаем радиовещание и телевизионный сигнал на Крым, чтобы правда про то, что украинцы помнят про Крым и делают все возможное для его освобождения, распространялась на территории оккупированного Крыма», — сказал вице-премьер правительства Вячеслав Кириленко.

Он пообещал, что правительство Украины примет все необходимые документы, чтобы облегчит жизнь «беженцев» в их теперешнем «временном» состоянии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Придет время, и оно не за горами, когда мы с вами будем встречаться не тут в Киеве, а в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае не для того, чтобы обговаривать очередную печальную годовщину оккупации Крыма, а для того, чтобы отметить очередную годовщину освобождения Крыма от российских захватчиков», — обещал Кириленко.