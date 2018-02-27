27.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Как США могут использовать сумасшедшую украинскую верхушку

В США существует внутренняя дискуссия по вопросу Украины между истеблишментом и общественностью, которая устала от вмешательства своей страны в дела государств по всему миру. Об этом сегодня на круглом столе в Севастопольском госуниверситете заявил политолог Адраник Мигранян.

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«Если американцы будут считать, что давление на Россию им жизненно нужно, тогда они вынуждены будут вовлекаться в конфликт на Украине. Но это будет в противоречии с настроениями, доминирующими в самих США, где Украина не воспринимается как экзистенциальная проблема. Но в политических кругах желание вмешаться есть», — сказал Мигранян.

Он предполагает, что США могут инициировать создание антироссийского союза в Восточной Европе наподобие почившего в бозе ГУАМА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если у нас не будет решения по Украине, то Запад может, наращивая давление на Россию, создать Балто-Черноморский альянс. Сейчас у Украины временные трения с Польшей, но никто не отменил стратегическое противостояние Польши с Россией, а сумасшедшие в Киеве могут пойти на любые акции, пытаясь создать определенную институциональную систему из нескольких государств, противостоящих России», — сказал Мигранян.