25.12.2017, Харьков, Дмитрий Губин

4 282 просмотров

Как «сшить Украину», чтобы во Львове поняли?

Уже много лет подряд я слышу мантру о «сшивании Украины». Причем, слышу отнюдь не от галичан, а от жителей всех остальных регионов, которые пытаются найти наиболее безопасный алгоритм сосуществования с бандеровцами. А вот, как это сделать так, чтобы было комфортно или хотя бы неунизительно, «сшиватели» деликатно умалчивают. Иначе, как когда-то сказал от имени своих галицких избирателей экс-нардеп Тарас Стецькив, «во Львове не поймут».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Как Шуфрич перемечтал Манилова



Очередной раз эту тему поднял на днях нардеп Нестор Шуфрич: «Я абсолютно уверен, что настало время для объединения оппозиции. К оппозиционным политическим силам я бы отнес партию «За життя», партию «Батькивщина». В некоторой мере можно еще отнести «Свободу», хотя я не симпатизирую этой политической силе, и «Самопомощь»… Сегодня пришло время объединиться всем оппозиционерам, ставить вопросы идеологические, с уважением отнестись к восприятию истории в отдельных регионах Украины. Наша страна – многогранная, мы должны сегодня уважать взгляды людей во Львове, но в тоже время я требую уважать взгляды людей в Одессе, на Донбассе и в Харькове. Я сделаю все для того, чтобы мы сшили Украину. Сшили сначала оппозицию. Может быть, это станет потом прототипом новой коалиции и в итоге заставит власть уйти на досрочные выборы».

Это как, и на каких основах можно сделать? Я с трудом, но допускаю, что тот же Шуфрич или его партийный товарищ Вадим Рабинович смогут удовлетворить каким-либо образом Ирину Фарион, попросить подвинуться Юлию Тимошенко, а также договориться с Садовым о строительстве львовской свалки. А уж провести выборы какие-нибудь… Даже гоголевский Манилов счел бы это недопустимым мечтанием до тех пор, пока не будет восстановлена государственная монополия на насилие. Или автор этой идеи всерьёз надеется на «договорняк» с Билецким и С14? Увы и ах!

Это можно, но не здесь

Желание «сшить» Украину кажется разумным. Ведь только редкие киевские аналитики галицкого происхождения говорят об однородности страны и отсутствии ментальных перегородок в стране. Однако ни у кого это желание не переходит в реальную и выполнимую программу. Тем более, что образцов немало.

Можно ли «на теренах» Украины создать систему взаимоотношений без непреодолимых противоречий? Естественно, можно! И не только теоретически. В Закавказье, Малой Азии и на Балканах этот метод опробован. Совместными усилиями нацистов, бандеровцев и большевиков Галиция практически зачищена от поляков и евреев. Резня и массовые депортации, конечно, приводят к национальному единству, то есть к единству «крови и почвы». Более того, о желательности такого пути говорят многие депутаты и госслужащие. Сомневаюсь, что Нестор Шуфрич согласен с такой постановкой вопроса, иначе бы он уже давно был в «Батькивщине», с лидеркой которой его связывали (по крайней мере, еще не так давно) многолетние неформальные отношения. Вот она согласилась уже давно и пытается продемонстрировать себя большей украинкой, чем жительница горного гуцульского села.

Насколько я знаю из бесед с его друзьями, Шуфричу ближе и понятней другие практики. В странах многонациональных или с большими региональными различиями партии делятся не только идеологически, но и территориально. В Баварии действует ХСС, а на остальной территории Германии ХДС, но их союз никто не ставит под сомнение. Велика роль региональных партий и в Индии. Они не только формируют правительства отдельных штатов, но и входили в федеральное правительство.

Особая ситуация сложилась в Бельгии. Там в 1969 — 1978 годах три основные партии — католики, либералы и социалисты — разделились по национальному принципу. Каждая из них на две — на валлонскую и фламандскую. Правительства приходится с тех пор формировать на основе межрегионального баланса.

Возможно, именно бельгийский вариант и смог бы объединить Украину году эдак в 2007-м, когда тот же Шуфрич был министром. Ведь не секрет, что в Донбассе на дух не выносили Ющенко и его «Нашу Украину», а в Галиции — Януковича и Партию регионов. Даже тогда и ежу было понятно, что попытка привить чуждое приводит к углублению пропасти между частями страны. Казалось бы, чего уж проще — спустить гуманитарную политику на региональный уровень и вместе заниматься экономикой, инфраструктурой и проблемами безопасности. Тем более, что тогда был стимул к коалиции между двумя этими политическими силами (ПР и НУ) — объединение в защиту развития и собственности под угрозой реприватизаторского популизма Юлии Тимошенко и ее диктаторских замашек. Правда, на этом пути имелась преграда, оказавшаяся непреодолимой — желание к насаждению бандеровщины и форсированию вступления в НАТО со стороны Ющенко и его «любых друзив». Они явно настроились на «окончательное решение русского вопроса», что и показала их деятельность после 2014 года. Более того, сам Шуфрич испытывал отношение со стороны «вероятных партнеров» на собственной шкуре.

Киевская хворь

Почему же эти люди вновь и вновь пытаются договориться с недоговороспособными? Ответ прост. Это Киев, а там грань между добром и злом размыта, из привычки видеть изо дня в день всякую сволочь и ходить с ней по одним ресторанам. Это город, куда переезжают, как правило, не от безнадёги, а на повышение, с заметным улучшением социального статуса и зачастую с увеличением дохода в десятки раз. Это столица, которая боится потерять свой статус и снова стать, как 85 лет назад, обычным губернским городом (областным центром).

А чтобы там жить, нужно приспособиться к некому «среднему киевскому» — порядкам, нравам, связям. И возникает иллюзия, что сволочь — не такая уж и сволочь, а просто не самые приятные соседи, с которыми можно договориться, например, о ремонте подъезда или парковке во дворе. И никто друг от друга никуда не денется, а Донбасс далеко. А то, что они говорят всякие гадости, так это пиар для их избирателя, который настроен так. Да, кого-то побили, кого-то убили, так ведь это происходит не каждый день. И далее в том же духе.

А вот если объяснить киевлянам, что они смогут остаться столичными жителями, только если перестанут уживаться с нацистами, что тогда? Вот это уже вопрос. Непонятно соотношение между коренными жителями и понаехавшими, но есть результаты выборов и депутатский корпус, их представляющий. И с этим не считаться нельзя. И там уже не первый десяток лет живут Шуфрич и Рабинович. Последний вообще вышиванку надевает по праздникам. И шо?

Вот и надо понимать, что если и удастся «сшить» Украину, то уж точно не по лекалам киевского ателье, а тогда и там, где у местных элит появится готовность не лезть в душу друг к другу и усмирить «буйных». И еще много чего еще. Слишком много для того, чтобы это могло случиться по-человечески.