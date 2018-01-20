20.01.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Как вредят России комбинаторы от экотуризма

Одним из самых запоминающихся эпизодов культового романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» является момент вынужденного посещения концессионерами классического мухоср#нска под названием Васюки.

Великий комбинатор, прознав, что в затхлой дыре обитает аномально большое количество любителей шахмат, устроил знаменитый турнир в Васюках с целью отжать десятку. Турниру предшествовала лекция-разогрев публики, обещавшая сделать из дыры блистательную столицу Нью-Васюки, которая в перспективе должна была стать местом проведения «Междупланетного шахматного конгресса».

В очень похожую историю вляпался поселок Чупа Лоухского района республики Карелия, который комбинаторы из природоохранной организации WWF-Russia вместе с подельниками красиво пообещали превратить в центр международного экотуризма, а население и отцы посёлка взяли, да и купились на слова.

Об этом случае рассказало агентство НАО-Инфо.

Карельский филиал WWF-Russia представлен Баренцевоморским отделением с региональным центром в Мурманске. Руководит отделением некто Олег Суткайтис. Не суть важно, что большинство россиян никогда не слышало об этом человеке. Достаточно сказать, что г-н Суткайтис широко известен в узких кругах профессиональных защитников русской природы.

Началось всё аж в 2008 году. На сайте WWF Russia был выставлен завлекательный баннер «WWF поддерживает развитие экотуризма в Чупе». Чупа, как можно понять, практически полный аналог Васюков – депрессивный посёлок в медвежьем углу Лоухского района Карелии. Так вот, по мнению WWF-Russia, основанном на исследованиях эколога Суткайтиса, благодаря удалённости Чупы от всех очагов культуры и цивилизации, именно из него можно организовать международный центр экотуризма с собственным блэкджеком, яхт-клубом, геологическим туризмом и подлёдным дайвингом благодаря близости к Белому морю. Взносы заинтересованных лиц приветствуются.

Как водится в подобных делах, для раскрутки проекта понадобились местные пронырливые кадры. И таковые нашлись в лице местного эколога Рыбакова, возглавляющего организацию с длинным, корявым и труднозапоминаемым названием Карельская региональная общественная организация содействия устойчивому развитию и охране окружающей среды «Бассейновый совет Северо-Карельского побережья». Местные, впрочем, называют контору попроще: «Бассейновый совет».

По счастливой случайности эколог Рыбаков выступает предводителем клуба чупинских яхтсменов, имеющий статус общественной организации.

Помимо яхт-клуба в Чупе также отыскалась компания приключенческого туризма ООО «Кереть-Тур», имеющая самые тесные и партнерские отношения с «Чупинским морским яхт-клубом». Опять же, совершенно случайно руководство и учредители компании приключений и яхт-клуба носят фамилии Рыбаков, вызывающие смутные подозрения в том, что природоохрана и турбизнес с широким спектром услуг являются хорошо налаженным семейным бизнесом. Причём, следует заметить, что профиль семейного бизнеса Рыбаковых полностью совпадает с планами Карельского отделения WWF-Russia сделать из просто Чупы блистательную туристическую мекку Нью-Чупа.

Упоминание всемирно известной организации защиты дикой природы в организации новой туристической мекки в карельских лесах сработало в качестве магнита для привлечения инвесторов. Вкладывать деньги в будущую Нью-Чупу потянулся сначала местный бизнес, а за ним и местная власть. Для придания делу необходимого размаха и важности местными властями была разработана и принята не иначе как муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Лоухском муниципальном районе на 2011 – 2015 годы» с запланированной суммой инвестиций в 72 млн руб. Из муниципальных средств целевая программа получила 1330 тыс руб. Остальные средства предполагалось привлечь за счет внебюджетных источников.

Дело развития туризма и приключений в Чупе оказалось настолько заразительным, что к нему подключилось не только местное руководство и депутаты, но и московское начальство WWF эколога Суткайтиса. С 2008 года они добросовестно перечисляли Баренцевоморскому отделению почти по миллиону рублей в год на реализацию проекта Нью-Чупа и вовлечению местного населения в экотуризм. Надо ли говорить, что львиную долю выделяемых WWF грантов успешно аккумулировал и осваивал «Бассовет» г-на Рыбакова?

Основным финансовым донором мега-проектов «бассейнового» деляги в Чупе WWF-Russia назначила свой отдельный беломорский проект Lighthouse Foundation. И внезапно выяснилось, что координатор Lighthouse Foundation Юлия Супруненко, одновременно входит в число кадровых сотрудников КРОО «Бассейновый Совет». Тем не менее, скандальный факт и явный конфликт интересов почему-то не вызвал беспокойства у местных контролирующих органов и борцов с коррупцией.

Где-то в 2015 году энтузиазм автора и вдохновителя туристического мега-проекта Нью-Чупа Суткайтиса в отношении своего детища начал остывать. До участников концессии стало постепенно доходить, что за две пятилетки денег вбухана уйма, а проект так и не взлетел, и туристического нашествия Чупе не видать. Нашлись активисты из местных фанатов возрождения посёлка Чупа, принявшие близко к сердцу идею WWF с приключенческим экотуризмом, которые пытались растормошить Суткайтиса продолжать развивать проект и дальше, но всё было напрасно – утомлённый экологией комбинатор закрыл для себя вопрос о перспективах трансформации Чупы в туристический рай.

А чтобы ловчее было похоронить неприятную тему, Баренцевоморское отделение WWF выслало в головной московский офис «независимое» заключение о бесперспективности развития туризма в Лоухском районе.

Злые, но компетентные языки, утверждают, будто за десять лет продвижения мега-проекта по преображению Чупы, Суткайтис успел по достоинству оценить экологическую и рекреационную привлекательность Лоухского района Карелии. И даже приобрел там хорошенькое местечко, в котором можно в полной мере оценить все разрекламированные достоинства района, с которых и началась замануха доверчивых любителей экотуризма: солнце, воздух и вода Белого моря.

А как обстоят дела у эколога-яхтсмена и семейного подрядчика Рыбакова? Знающие люди говорят, что, в отличие от Чупы, Рыбаков и его яхт-клуб в полном порядке. Можно даже сказать, в шоколаде. На деньги от WWF и Lighthouse Foundation «бассейновский» яхт-клуб цветёт и пахнет, выступая на всевозможных регатах. И его яхты даже гордо носят на парусах логотип Всемирной федерации по защите дикой природы. Потеряв финансирование на проект возрождение Чупы, г-н Рыбаков припал к другому живительному источнику грантов – Русскому географическому обществу, действительным членом которого он является. И несмотря на скандал вокруг проекта Нью-Чупа, считается в РГО человеком рукопожатным и с безупречной репутацией.

У Суткайтиса также всё в ажуре с репутацией и рукопожатностью. Деловитый эколог перешёл от «развода кроликов» к грантоедской деятельности. В частности, WWF при помощи российских грантоедов затеяло масштабное перекрытие Северного морского пути из Баренцева в Карское море через Карские ворота посредством расширения природоохранной акватории вокруг острова Вайгач, которому международная экологическая общественность требует придать статус памятника природы мирового значения. В настоящий момент Вайгач является заказником регионального значения, но охмурёж импортными экологами происходит на уровне губернатора Ямало-ненецкого АО, в то время как принимающие ответственные решения органы хранят молчание.

В общем, интересно живут международные экологи в России. От долговременных коррупционных махинаций – к созданию проблем промышленного освоения арктических территорий и препятствию судоходству по Севморпути. Дело мутной организации Belloona, действовавшей в России в интересах иностранных государств под экологической крышей, живёт и процветает. Не пора ли прикрутить фитилёк?