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Калекам из «АТО» будут выдавать деньги из бюджета на открытие малого бизнеса
Верховная Рада намерена законодательно закрепить предоставление одноразовой финансовой помощи на развитие собственного дела предпринимателю с инвалидностью, которая получена во время участия в «АТО», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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За законопроект № 5518 в первом чтении о внесении изменений в закон об основах социальной защищенности инвалидов на Украине, касающийся развития собственного дела физическим лицом—предпринимателем с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в «АТО», сегодня проголосовало 237 народных депутатов, сообщает сайт парламента.
Законопроект предлагает внести изменения в закон об основах социальной защищенности инвалидов в Украине и законодательно закрепить предоставление одноразовой безвозвратной финансовой помощи на развитие собственного дела предпринимателям, получивших ранения, контузии или увечья в ходе так называемой «АТО».
Метки: АТО, ВР Украины, Инвалиды, малый бизнес, одноразовые выплаты
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