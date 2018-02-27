27.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина, Финансы, Экономика

Калекам из «АТО» будут выдавать деньги из бюджета на открытие малого бизнеса


Верховная Рада намерена законодательно закрепить предоставление одноразовой финансовой помощи на развитие собственного дела предпринимателю с инвалидностью, которая получена во время участия в «АТО», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За законопроект № 5518 в первом чтении о внесении изменений в закон об основах социальной защищенности инвалидов на Украине, касающийся развития собственного дела физическим лицом—предпринимателем с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в «АТО», сегодня проголосовало 237 народных депутатов, сообщает сайт парламента.

Законопроект предлагает внести изменения в закон об основах социальной защищенности инвалидов в Украине и законодательно закрепить предоставление одноразовой безвозвратной финансовой помощи на развитие собственного дела предпринимателям, получивших ранения, контузии или увечья в ходе так называемой «АТО».

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