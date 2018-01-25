25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Канал «Интер» проверят по доносу СБУ из-за «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу «Интер» внеплановую проверку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

«25 января Нацсовет принял решение назначить внеплановую выездную проверку ЗАО «Телеканал „Интер“, г. Киев (общенациональное многоканальное телевидение, МХ-1, логотип „ИНТЕР“). Основанием стали обращения Службы безопасности и отдельных граждан по поводу трансляции фильмов с участием артистов, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В частности, в ходе мониторинга зафиксировано, что в эфире телеканала 12-15 января транслировались фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и фильм «Чародеи» с участием Валентина Гафта.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень, является признаком нарушения требований абзаца 10 ч.2 ст. 6 и п.а) ч.1 ст.59 Закона Украины „О телевидении и радиовещании“. Во время проверки будет выяснено, выполняет вещатель действующее законодательство», — отмечается в сообщении.

Напомним, 11 января Нацсовет назначил «Интеру» внеплановую проверку из-за показа «Иронии судьбы» и других советских фильмов.