23.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Кандидат в президенты от КПРФ назвал однопартийцев «господами»

КПРФ на своем 17-м съезде сегодня выдвинула кандидатом в президенты РФ Павла Грудинина. Он является владельцем сельхозпредприятия в Московской области «Совхоз имени Ленина» и, как говорят, — спонсором партии.

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О выдвижении Грудинина говорили уже месяц, но эксперты сомневались, что бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов сможет поступиться личными амбициями. По слухам, на его окончательное решение повлиял Кремль, который стремится хоть как-то привлечь интерес избирателя к выборам, победитель которых очевиден всей стране.

О том, что Грудинин будет управляем, говорит тот факт, что до КПРФ он был членом «Единой России» и даже доверенным лицом Владимира Путина на прошлых выборах. Выступая сегодня на съезде, Грудинин по привычке назвал губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко не «товарищем», а «господином».

В своей речи, кандидат всячески подчеркивал роль Зюганова в партии и попросил его возглавить избирательный штаб.

«Только он может довести нас до победы. Нашу победу могут украсть, мы это уже не раз видели, но мы точно знаем, что мы правы», — сказал Грудинин.

Еще одним утешительным призом Зюганову станет председательство в Совете народно-патриотических сил, который коммунисты создадут в союзе с несколькими национал-патриотическими силами. По замыслу это должен быть прообраз Госсовета – органа, контролирующего президента РФ. Необходимость создания Госсовета изложена в предвыборной программе КПРФ.