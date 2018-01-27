27.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Крым, Политика, Россия, Украина

Карасёв додумался, что Крым мог бы достаться и Турции


Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма в результате распада России. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, тема борьбы за Крым будет использоваться на предстоящих выборах президента Украины, — кандидатам придется учитывать позицию запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса.

«Кандидаты на президентские выборы будут вынуждены учесть точку зрения на судьбу Крыма крымско-татарского народа, меджлиса. Учитывая и политические, лоббистские медийные возможности. Есть канал АТР, есть крымско-татарское сообщество, украинцы из Крыма, которые сегодня вынуждены пребывать в Украине», — пояснил Карасев.

Однако, признает он, у Киева нет реальной стратегии возвращения полуострова, помимо деклараций.

«Политики нет. Задайте политику вопрос о Крыме – он же ничего не ответит. Он скажет: «Ну, мы повысим цену оккупации Крыма». Но это – публицистический ответ, а не политико-практический. поэтому очень важно, какой кандидат сформулирует свое видение Крыма.

И не только в смысле «мы будем ждать, пока Россия распадется, тогда Крым снова вернем». Тут ситуация будет другая – даже когда Россия распадется, там есть Турция. Просто так вернуться к 2014 году невозможно», —  сказал Карасев.

 

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