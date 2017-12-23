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23.12.2017, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Политика, Украина

Карасёв: Главный итог 2017 – невозможность Порошенко переизбраться


Главный политический итог 2017 года для Украины – осознание невозможности Петра Порошенко переизбраться на второй срок. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По результатам 2017 году у президента Порошенко нет шансов переизбраться на второй срок. Сейчас президент Порошенко стал хромой уткой. Он уже ничего не может. Мне это не нравится, кстати. Я хочу, чтобы президент был сильный. Хочу, чтобы команды президента шли. Но я увидел, что такое 17-й год. У него почти нет шансов переизбраться на второй срок», — сказал Карасев.

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